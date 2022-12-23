МАРГАРИТА ВАЛУА

Маргарита Валуа ( фр. Marguerite de Valois; известна как королева Марго) (14.05.1553, Сен-Жермен-ан-Ле — 27.03.1615, Париж) — французская принцесса, младшая дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи, сестра последних королей из династии Валуа — Франциска II, Карла IX и Генриха III , активная участница Религиозных войн во Франции и убежденная католичка. Славилась образованностью и начитанностью.

В 1572 была выдана замуж за одного из лидеров гугенотов, принца крови Генриха Бурбона, короля Наваррского (впоследствии король Франции Генрих IV ), с целью упрочить политическое и религиозное примирение враждующих сторон. Празднование этого бракосочетания, вошедшего в историю как «Парижская кровавая свадьба», завершилось Варфоломеевской ночью (24 августа), во время которой М. В. спасла от смерти своего мужа и нескольких дворян в Лувре, умоляя брата-короля прекратить резню протестантов.

Будучи королевой Наваррской активно участвовала в качестве посредницы в мирных переговорах с гугенотами, завершившихся подписанием соглашений в Болье (1576), в Нераке (1579) и во Флеи (1580). В 1577 совершила успешную дипломатическую миссию в испанскую Фландрию, отстаивая претензии на трон герцога Брабантского своего младшего брата, Франсуа Алансонского и Анжуйского, и добившись поддержки фламандской знати.

С 1578 по 1582 жила во владениях мужа, в основном в Нераке. Блестящий двор М. В. стал на время культурным и интеллектуальным центром французского Юга. В 1582 вернулась в Париж, где вскоре поссорилась со своей семьей из-за интриг в пользу младшего брата и противодействия королевским фаворитам — герцогам д’Эпернону и Жуайезу, и была вынуждена вернуться в Нерак, но не смогла вернуть расположение Генриха Наваррского.

В 1585, после возобновления гражданской войны, попыталась примкнуть к Католической лиге и к ее лидерам герцогам де Гизам, но была арестована по приказу Генриха III, который заключил ее в замок Юссон в Оверни. В Юссоне прожила вплоть до 1605, когда получила приглашение от короля вернуться в Париж. В 1589—1599 была номинальной королевой Франции, однако в 1599 по просьбе Генриха IV согласилась на развод.

Сохранив титул королевы, М. В. продолжала участвовать в политической жизни и оставалась членом королевской семьи. Ее двор выполнял функцию культурного и церемониального центра Франции. В последние годы жизни сыграла важную миротворческую роль в возобновившихся гражданских смутах, оказывая поддержку Людовику XIII . Оставила большую переписку, политические сочинения и ценные воспоминания. Часть ее корреспонденции хранится в Санкт-Петербурге.

Соч. : Мемуары. Избранные письма. Документы / Подг. В. В. Шишкин при участии Э. Вьенно и Л. Ангара. СПб., 2017; Correspondance de Marguerite de Valois / Ed. E. Viennot. Paris, 2018.

Лит. : Boucher J. Deux epouses et reines a la fin du XVIe siecle: Louise de Lorraine et Marguerite de Valois. Saint-Etienne, 1995; Вьенно Э. Маргарита де Валуа. История женщины, история мифа. СПб., 2012. В. В. Шишкин.