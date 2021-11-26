ЛУВУА ЛЕТЕЛЬЕ ФРАНСУА МИШЕЛЬ, МАРКИЗ ДЕ
ЛУВУА (Louvois) ЛЕТЕЛЬЕ (Le Tellier) ФРАНСУА МИШЕЛЬ, МАРКИЗ ДЕ - французский государственный деятель.
Сын М. Летелье, канцлера и военного министра Людовика XIV. Сменил отца на посту военного министра в 1666 году. Упорядочил организацию и финансовое обеспечение армии, укрепил военную дисциплину. Создал систему полурегулярной королевской милиции на основе принципа воинской повинности. Имел большое влияние на завоевательную политику Людовика XIV, в 1681 году взял Страсбург, в 1689 году опустошил Пфальц. Активно использовал воинские части для насильственного обращения в католичество гугенотов перед окончательной отменой в 1685 году Нантского эдикта 1598.