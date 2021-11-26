КАРТЬЕ ЖАК
КАРТЬЕ ЖАК - французский путешественник-мореплаватель.
Совершил три экспедиции к берегам Северной Америки (1534, 1535-1536, 1541-1542 годы). В 1532 году представил королю Франциску I план морской экспедиции с целью открытия новых земель и поиска наиболее короткого пути в Азию. Получив одобрение короля и его инструкцию «отправиться в новые земли, открыть те острова и страны, где, как говорят, должно находиться большое количество золота», Картье в 1534 году вышел в Атлантику на двух судах. В июле того же года достиг Северной Америки, обследовал часть побережья полуострова Лабрадор и острова Ньюфаундленд, которые назвал Новой Францией и объявил владениями французской короны. По возвращении из плавания был награждён королём, санкционировавшим новую экспедицию (на неё было выделено 9 тысяч ливров). В 1535 году экспедиция Картье в составе трёх кораблей с экипажами из 100 человек исследовала устье реки Святого Лаврентия и установила контакты с обитавшими там индейскими племенами (ирокезами). В июле 1536 года она вернулась на родину. В 1541 году в Новую Францию было решено направить две экспедиции: одну возглавил Картье, другую - Ж.Ф. де ла Рок сеньор де Роберваль, назначенный вице-королём и наместником Новой Франции. Экспедиции должны были встретиться в районе, где впоследствии был основан город Квебек. В течение 9 месяцев Картье тщетно ожидал в назначенном месте Роберваля, одновременно занимаясь картографической съёмкой прилегающей территории и поисками месторождений золота и алмазов, после чего вернулся во Францию. С 1544 года жил в Сен-Мало, где и умер во время эпидемии чумы.
Сочинение:
Voyages au Canada (avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval). 5 éd. P., 1992.