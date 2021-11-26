Гизы (фр. Guises)

Ги`зы (фр. Guises) — знатная герцогская семья из Лотарингии, натурализовавшаяся во Франции в начале XVI в. Ее основателем стал герцог (с 1528) Клод де Г., младший сын герцога Рене II Лотарингского и правнук Рене Анжуйского, короля Неаполя из рода Валуа. Успешные военно-административные и церковные карьеры представителей Г. были связаны как с королевской милостью, так и с выгодными брачными союзами: Клод де Г. был женат на принцессе крови Антуанетте Бурбон-Вандомской, являлся отцом королевы Шотландии Марии де Г., жены Якова V Стюарта, и, соответственно, приходился дедом Марии Стюарт, королеве Франции и Шотландии. Его сын Франсуа де Г. (1519—1563), успешный полководец, участник Итальянских войн, отвоевавший для Франции Кале (1558), женился на феррарской принцессе Анне д’Эсте, внучке Людовика XII. Сплоченный, влиятельный и богатый (по словам венецианского посла, совокупный доход семьи составлял 600 тыс. ливров в год) католический клан Г. в условиях ослабления королевской власти во 2-й половине XVI в. и начавшихся Религиозных войн (1559—1598) сумел занять ключевые посты в управлении страной (главного распорядителя двора, командующего галерным флотом, губернаторов важных провинций — Бургундии, Шампани, важнейшие церковные кафедры — в том числе архиепископа Реймсского), а после создания Католической лиги (1576, 1584) стал претендовать на французский трон,поскольку род Валуа вырождался. В 1559—1560, в лице кардинала Карла Лотарингского, самого влиятельного прелата страны, и его брата, герцога Франсуа де Г., семья фактически руководила Францией в правление Франциска II Валуа и Марии Стюарт. Во время Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 сын Франсуа, погибшего от руки гугенота, Генрих де Г. являлся одним из руководителей избиения протестантов в Париже и лично участвовал в убийстве их лидера — адмирала Колиньи. Став во главе Католической лиги, Генрих де Г. развязал «войну трех Генрихов» (1585—1588), опираясь на испанские субсидии и оспаривая трон у Генриха III Валуа. Сумев спровоцировать парижское восстание («День баррикад» 12 мая 1588) и последующее бегство короля из столицы, был убит по приказу Генриха III, а его род­ственники не смогли одержать победу над Генрихом IV Бурбоном, несмотря на то, что контролировали Париж в 1588—1594. Г. также принимали непосредственное участие в подготовке покушения на Генриха III в 1589. В последующее время пытались интриговать против Людовика XIII и кардинала Ришелье, за что подвергались изгнанию из Франции (1631, 1642). Последним известным представителем семьи Г. был авантюрист Генрих II де Г. (1614—1664), тщетно пытавшийся отвоевать Неаполитанское королевство (наследником которого он являлся по женской линии) у испанцев в 1647 и 1654. Мужское колено Г. закончилось в 1675 со смертью 7-го герцога де Г. Франсуа-­Жозефа. Ист.: Документы по истории Франции середины XVI в.: Начало Религиозных войн (1559—1560) / Публ. Т. П. Вороновой и Е. Г. Гурари под ред. А. Д. Люблинской; общая ред., вступ. слово и примеч. В. В. Шишкина (Приложение к журналу «Средние века». Вып. 7.). М., 2013; Документы по истории внешней политики Франции. 1547—1548 гг. / Под ред. А. Д. Люблинской. М.—Л., 1963. Лит.: Шишкин В. В. Кардинал Лотарингский и Религиозные войны во Франции (1559—1574) // Средние века. Вып. 76 (1—2). М., 2015. С. 222—247; Bouille R. de. Histoire des ducs de Guise. T. I—IV. Paris, 1849—1851; Сroze J. de. Les Guises, les Valois et Philippe II. V. I—II. Paris, 1866.