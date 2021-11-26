ГЕНРИХ II (КОРОЛЬ ФРАНЦИИ)

ГЕНРИХ II - ко­роль Фран­ции (с 1547 года).

Из ди­на­стии Ва­луа. Сын Фран­ци­ска I. С 1533 года был же­нат на Ека­те­ри­не Ме­ди­чи . Про­дол­жал борь­бу про­тив Габс­бур­гов, на­ча­тую его от­цом. В вой­не про­тив императора Кар­ла V за­клю­чил со­юз с тур­ка­ми и немецкими про­тес­тан­та­ми, в 1552 году за­нял епи­скоп­ст­ва Мец, Туль и Вер­ден, в 1558 году из­гнал анг­ли­чан из Ка­ле. В 1559 году, стре­мясь пре­одо­леть фи­нан­со­вые труд­но­сти и про­ти­во­дей­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию Ре­фор­ма­ции, за­клю­чил с Габс­бур­га­ми Ка­то-Кам­бре­зий­ский мир, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го от­ка­зал­ся от по­ся­га­тельств на Ита­лию.

Жес­то­ко пре­сле­до­вал гу­ге­но­тов : в 1547 году учредил для суда над ними «Огненную палату», в 1559 году - издал эдикт, требовавший для еретиков смертной казни. Добивался укрепления единства страны и усиления королевской власти. С этой целью учредил должности 4 государственных секретарей (1547 год), создал президиальные суды (1552 год).

Большое влияние на политику Генриха II оказывала фаворитка Диана де Пуатье. 30.06.1559 года Генрих II получил смертельное ранение в глаз во время поединка с графом Монтгомери на рыцарском турнире в Париже (состоялся по случаю двойного бракосочетания дочери и сестры). Отец королей Франции Франциска II, Карла IX и Генриха III.

Иллюстрация:

Ген­рих II. Порт­рет ра­бо­ты Ф. Клуэ (фраг­мент). Га­ле­рея Па­ла­ти­на – Па­лац­цо Пит­ти (Фло­рен­ция). Архив БРЭ.

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