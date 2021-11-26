ФАВОРИТИЗМ

ФАВОРИТИ́ЗМ (фр. Favoritisme) - неотъемлемая составляющая монарших дворов Европы эпохи позднего средневековья и нового времени, которая представляла собой узаконенный механизм социального возвышения конкретных персон по причине особого расположения к ним венценосных особ.

Наибольшую известность фаворитизм получил во Франции из-за активного вмешательства фаворитов в государственные дела и личную жизнь королей. Фаворитизм далеко не всегда предполагал интимные отношения монарха и приближенных к нему лиц, и мог выражаться в различных формах: платонических привязанностях короля к придворным дамам ( Людовик XIII и мадмуазель де Ла Файетт, а затем мадмуазель д’Отфор в 1630-х годах), дружеских отношениях королей и придворных кавалеров (Генрих II и герцог де Монморанси в 1540-1550-е годы, Генрих III и миньоны в 1570-1580-е годы, Людовик XIII и герцог де Сен-Симон, затем маркиз де Сен-Мар в 1620-1640-е годы), равно как королев и окружавших их дам ( Екатерина Медичи и герцогиня д’Юзес в 1550-1570-е годы, Маргарита де Валуа и мадмуазель де Ториньи в 1560-1600-е годы, Мария Медичи и Леонора Галигаи в 1600-1610-е годы).

Зачастую, но не всегда, фаворитам предоставлялось формальное право, посредством наделения соответствующими должностями, оказывать влияние на королевские решения. Так, Анн де Монморанси занимал должность главного распорядителя французского двора (до 1559 года), а Диана де Пуатье числилась гофмейстериной (главой женского штата) дома королевы, и т.д.

Начиная с Карла VII , открыто признавшего своих детей и особый статус при дворе своей возлюбленной Агнесc Сорель в середине XV в., фаворитизм становится одним из важных придворных механизмов, позволяющих формировать фаворитам самостоятельные клиентелы. Известна борьба королевских фавориток и их окружения при Франциске I – герцогини д’Этамп и Дианы де Пуатье; м-ль де Лавальер и маркизы де Монтеспан при Людовике XIV , и др.

Фаворитки Генриха IV , в особенности Габриэль д’Эстре (1573-1599), даже выполняли роль королевы на официальных мероприятиях, и надеялись взойти на трон (помимо Габриэль д’Эстре, такие обещания, в том числе в письменном виде, король давал графине де Гиш и маркизе де Верней). Явление фаворитизма исчезло с концом абсолютных монархий в XVIII-XIX веках.

Иллюстрация:

Жан Фуке. Богоматерь с младенцем (портрет Агнесс Сорель). Около 1450 г.