БИРОН Шарль де Гонто (Biron)

Французский полководец.

Сын маршала Франции барона Армана де Бирона (1524—1592), генерального наместника Гиени. Отец и сын Бироны как католики-роялисты сразу после убийства Генриха III (1589) признали протестанта Генриха Наваррского законным королем Генрихом IV и воевали на его стороне против Католической лиги .

С 1595 Б. — маршал Франции и губернатор Бургундии, с 1598 — герцог и пэр Франции. Отличился в войнах с Испанией (1595—1598) и Савойей (1599—1601).

Изменив королю, вступил в тайные сношения с Испанией и Савойей, рассчитывая за помощь в устранении Генриха IV получить руку савойской принцессы и наслед­ственное губернаторство в Бургундии. После раскрытия заговора обезглавлен по приговору Парижского парламента .

Автор статьи: В. А. Малов.

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