АРНО Антуан Старший

Адвокат и публицист.

Изучал право в Бурже у французского юриста Жака Кюжаса (1520—1590), затем унаследовал от отца должности генерального прокурора и советника Екатерины Медичи . После брака с Катрин Марьон, дочерью Симона Марьона, барона де Дрюи, президента Палаты прошений и генерального адвоката Парижского парламента , стал заниматься только адвокатской деятельностью. Во время Парижской лиги 1584—1594 опубликовал анонимный памфлет «L’Anti-Espagnol, et Exhortation de ceux de Paris, qui ne veulent faire Espagnol» («Против испанцев и увещевание о тех парижанах, которые не желают поступать по-испански») и вынужден был покинуть Париж. Противник иезуитов , убежденный роялист и сторонник галликанства , в 1594 в деле против Общества Иисуса (после покушения иезуита Шателя на короля) произнес ставшую широко известной речь (Playdoyer pour l’université de Paris contre les jésuites. Paris, 1594—1595). В 1602 обратился к королю Генриху IV с просьбой не допускать в Париж иезуитов, изгнанных в 1594 (Francе et véritable discours au roi sur le rétablissement qui lui est demandé par les Jésuites. Paris, 1602). После смерти А. его вдова приняла постриг в аббатстве Пор-Рояль де Шан, духовном центре янсенизма во Франции (1641). У А. было 20 детей, среди них: 1) Робер Арно д’Андийи (1588—1674), придворный Людовика XIII , сначала комиссар суперинтенданта финансов Анри де Шомберга, потом интендант королевской армии на Рейне, янсенист. Четыре его дочери стали монахинями в аббатстве Пор-Рояль; 2) Екатерина (1590—1651), жена Исаака Ле Метра, гугенота , после смерти которого приняла постриг в Пор-Рояле. Их сын Людовик Исаак Ле Метр де Саси, богослов и переводчик, был исповедником в аббатстве Пор-Рояль (его перевод Библии известен как Библия Пор-Рояля); 3) Жаклин Мария Анжелика (1593—1671), аббатиса Пор-Рояля, мать Анжелика (mère Angélique); 4) Жанна Екатерина Агнесса (1593—1671), монахиня, а потом аббатиса Пор-Рояля; 5) Анна (1594—1653), монахиня Пор-Рояля; 6) Генрих (1597—1692), епископ Анже; 7) Мария (1600—1642), монахиня Пор-Рояля; 8) Мадлен (1607—1649), монахиня Пор-Рояля; 9) Арно Антуан (1612—1694), богослов, янсенист.

Автор статьи: Алтухова Н.И.