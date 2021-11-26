АНЖУЙСКИЙ, Франсуa де Валуa, герцог (Francois de Valois, duc d’Anjou)

Французский принц из семьи Валуа, активный участник Религиозных войн (1559-1598), младший брат Франциска II, Карла IX и Генриха III . Известен также как Франсуа Алансонский.

Родился в семье Генриха II и Екатерины Медичи , воспитывался вместе с сестрой – Маргаритой де Валуа , своей будущей политической наперсницей. До 1576 г. носил титул герцога Алансонского, после – именовался герцогом Анжуйским.

Политическая карьера герцога свелась к многочисленным интригам против братьев-королей и поисков короны в сопредельных странах. Пользовался определенной симпатией у гугенотов, поскольку осуждал события Варфоломеевской ночи (24.08.1572) и дружил с Генрихом Наваррским во время его луврского плена. Вместе с ним участвовал в заговорах против смертельно больного Карла IX в 1573-74 гг., пытаясь обеспечить себе трон после отъезда наследника трона - Генриха де Валуа - в Польшу. Избежал королевского правосудия, только выдав своих соратников, в том числе известных графов Ла Моля и Коконната.

В 1576 г. бежал из Лувра, развязав войну против Генриха III на стороне гугенотов, которая закончилась миром в Болье, в том числе благодаря посредничеству Маргариты де Валуа, королевы Наваррской. В 1577 г. Маргарита, совершив поездку по Фландрии, охваченной освободительным движением против испанцев, путем переговоров подготовила ему почву для провозглашения герцогом Брабантским (1580), что признали Генеральные Штаты Нидерландов.

В январе 1583 г., в попытке укрепить свою власть в северных Нидерландах, протестантских по вероисповеданию, герцог Анжуйский попытался ввести французские (католические) войска в Антверпен и другие города, что привело к массовой резне его солдат и уничтожению его армии.

После этого события Елизавета I Тюдор, английская королева, разорвала свою помолвку с герцогом Анжуйским, здоровье которого ухудшилось в связи с обострением туберкулеза. После его смерти бездетный Генрих III был вынужден признать своим наследником Генриха Наваррского, а в 1585 г. официально отказаться от суверенитета над Нидерландами.

Иллюстрация:

Школа Клуэ. Портрет герцога Франсуа Алансонского. 1572 г.

Исторические источники:

Documents concernant les Relations entre le Duc d'Anjou et les Pays-Bas, 1576-1584 / Ed.P. L. Muller, A. Diegerick. Utrecht, 1889-99. T. I-V.