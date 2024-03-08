СУРАПАТИ, УНТУНГ

Сурапáти ( индонез. Surapati) , Унтунг (1660, о. Бали — 05.11.1706, Бангил) — руководитель антиголландского восстания на Яве. Национальный герой Индонезии. Согласно хронике «Бабад Танах Джави» («История земли Яванской»), по происхождению балиец. Во время междоусобиц на о. Бали был пленен и продан в рабство голландскому купцу в Батавии (ныне Джакарта). В конце 1670-х бежал в район Преангера (Зап. Ява), где сформировал вооруженный отряд. В 1678 поступил на службу в вой­ска Нидерландской Ост-Индской компании , но подвергшись оскорблению офицера, бежал в 1685 в Матарам [поздний]. Там, сформировав вой­ско из крестьян и рабов, вел успешную борьбу с колонизаторами. В конце 1680-х С. создал независимое государство на Вост. Яве (районы Пасуруан, Маланг, Кедири, Баламбанган). Активно участвовал в династической борьбе в Матараме на стороне антиголландски настроенного сусухунана Амангкурата III. Погиб во время сражения с голландцами. Образованное С. государство, власть в котором перешла к его сыновьям, просуществовало до 1719.

Лит .: Муис А . Сурапати / Пер. с индонез. М., 1956; Погадаев В. А. Унтунг Сурапати — национальный герой Индонезии // Вопросы истории. 2013. № 1. С. 161–165. В. А. Погадаев.