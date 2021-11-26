МАДЖЛИСИ

МАДЖЛИСИ, МЕДЖИЛИСИ - узбекский по­эт XVI века.

Жил в Хо­рез­ме и Бу­ха­ре.

Ав­тор по­пу­ляр­ной аван­тюр­но-ро­ман­тической по­эмы «По­весть о Сай­фуль­му­лю­ке» («Кис­саи Са­иф уль-Му­лук», русский перевод 1961 год), на­пи­сан­ной под влия­ни­ем по­эмы «Гуль и Нав­руз» Лут­фи на сю­жет из ска­зок «1001 но­чи».

В на­учной литературе вы­ска­зы­ва­лось мне­ние, что по­эма Маджлиси яв­ля­ет­ся тюркским пе­ре­во­дом с фар­си од­но­именного дас­та­на ли­бо литературной об­ра­бот­кой бо­лее ран­не­го тюркского пе­ре­во­да, бы­то­вав­ше­го в фольк­лор­ном ва­ри­ан­те.

По­эма вы­дер­жа­на в жан­ре мaснaви, изо­би­лу­ет ко­ло­рит­ны­ми опи­са­ния­ми бы­та и нра­вов.

Мно­го­численные под­ра­жа­ния и па­ра­фра­зы по­эмы воз­ник­ли в узбекской, туркменской, татарской, ка­захской сло­вес­но­сти.

Сре­ди других со­чи­не­ний - га­зе­ли и ка­сы­ды (не сохранились).