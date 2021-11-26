«ИХ ЦААЗ»
«ИХ ЦААЗ» («Великое уложение») - кодекс монголо-ойратских законов XVII века.
Принят в 1640 году на съезде 44 удельных князей и религиозных деятелей Джунгарии, Халха-Монголии и Калмыкии, созванном по инициативе правителя Джунгарского ханства Эрдэни Батур-Хунтайджи.
Первые статьи кодекса имели характер политического соглашения о создании антиманьчжурской коалиции (из-за внутренних распрей эта коалиция вскоре распалась). Остальные статьи отражали нормы обычного права и регулировали сословные, религиозные, гражданские и уголовные отношения. После вхождения Халха-Монголии в конце XVII века в состав империи Цин и покорения последней в середине XVIII века. Джунгарии часть положений «Их цааз» была воспринята цинским законодательством и использовалась цинской администрацией для управления монгольскими землями. В Калмыкии кодекс с некоторыми дополнениями и изменениями действовал до начала XX века.