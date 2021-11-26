«ИХ ЦААЗ»

«ИХ ЦААЗ» («Ве­ли­кое уло­же­ние») - ко­декс мон­го­ло-ой­рат­ских за­ко­нов XVII века.

При­нят в 1640 году на съез­де 44 удель­ных кня­зей и ре­лигиозных дея­те­лей Джун­га­рии, Хал­ха-Мон­го­лии и Кал­мы­кии, со­зван­ном по ини­циа­ти­ве пра­ви­те­ля Джун­гар­ско­го хан­ства Эр­дэ­ни Ба­тур-Хун­тай­джи.

Пер­вые ста­тьи ко­дек­са име­ли ха­рак­тер по­ли­тического со­гла­ше­ния о соз­да­нии ан­ти­мань­чжур­ской коа­ли­ции (из-за внутренних рас­прей эта коа­ли­ция вско­ре рас­па­лась). Ос­таль­ные ста­тьи от­ра­жа­ли нор­мы обыч­но­го пра­ва и ре­гу­ли­ро­ва­ли со­слов­ные, ре­лигиозные, гражданские и уго­лов­ные от­но­ше­ния. По­сле вхо­ж­де­ния Хал­ха-Мон­го­лии в конце XVII века в со­став им­пе­рии Цин и по­ко­ре­ния по­след­ней в середине XVIII века. Джун­га­рии часть по­ло­же­ний «Их цааз» бы­ла вос­при­ня­та цин­ским за­ко­но­да­тель­ст­вом и ис­поль­зо­ва­лась цин­ской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей для управ­ле­ния монгольскими зем­ля­ми. В Кал­мы­кии ко­декс с не­ко­то­ры­ми до­пол­не­ния­ми и из­ме­не­ния­ми дей­ст­во­вал до начала XX века.

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