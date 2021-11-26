ГОРКХА

ГОРКХА - го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии современного Не­па­ла в XVI–XVIII веках.

Возникло в 1559 году как самостоятельное княжество. Название «Горкха» связывают с пребыванием здесь легендарного йога Горакхнатха. В 1-й трети XVIII века началось политическое и экономическое усиление княжества. В XVIII веке оно стало центром формирования Непальского государства. В 1769 году князь Притхвинараян Шах, став первым королём Непала, перенёс свою столицу в Катманду. До конца XIX века Непал официально именовался Горкха раджья (Королевство Горкха).

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