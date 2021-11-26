БАЙИННАУН

Бирманский король из династии Тангу.

Взошел на престол в 1551 и правил ок. 30 лет. Путем завоевательных походов на соседние шанские, сиамские и лаосские государственные образования создал одно из крупнейших государств в регионе Юго-Вост. Азии. Однако ранее суверенные государства, интегрированные в империю Б., не хотели мириться со своим зависимым положением и ослабляли изнутри ее единство.

После смерти Б. страна распалась. Тем не менее Б. считается в современной Мьянме одним из величайших правителей за всю ее историю.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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