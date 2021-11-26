АЛТАН ТОБЧИ, Алтан товч (монг. ‒ «золотой свод», «золотые застежки»)

Памятник культуры Монголии нового времени .

Составлен в XVII в. писателем и переводчиком Лувсанданцзаном. Представляет собой пересказ не сохранившихся древнемонгольских летописей, а также включает другие сюжеты: беседу бедного мальчика-сироты с соратниками Чингисхана, обращение одного из представителей монгольской элиты того времени Худэй-сэцэна к сыновьям Амбагай-хана, наставления Хасара и др. По многим поэтическим сюжетам перекликается с другим монгольским литературным произведением — «Сокровенным сказанием».

Автор статьи: И. А. Конорева.

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