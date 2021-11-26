АЛТАН-ХАН ТУМЭТСКИЙ (собств. имя Амда)

Монгольский князь , внук Даян-хана, при жизни которого владел одним из княжеств Южной Монголии.

В середине XVI в. на месте княжеской ставки построил Куку-хото. Стремился к установлению прочных торговых отношений с Китаем , в 1550 с войсками дошел до Пекина и повторил предложение о мире. Минская династия потребовала ухода войска. Алтан-хан ушел и в 1551 заключил мир. Первым из монгольских правителей принял ламаизм (1577). Владел обширной территорией к югу от Гоби, севернее Великой китайской стены; западным рубежом был Кукнор.

Автор статьи: И. А. Конорева.