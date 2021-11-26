АГУГ

Мусульманский правитель индонезийского государства Матарам .

Проводившаяся им внешняя политика привела к объединению центральной части о. Ява с восточной и уничтожению на острове последних государств с преобладанием индуистской религии. В 1641 принял титул султана. Вел борьбу с голландской Ост-Индской компанией , неудачно осадив Батавию в 1619, а затем в 1628–1629.

Автор статьи: И. А. Конорева.