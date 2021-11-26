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АГУГ
Мусульманский правитель индонезийского государства Матарам.
Проводившаяся им внешняя политика привела к объединению центральной части о. Ява с восточной и уничтожению на острове последних государств с преобладанием индуистской религии. В 1641 принял титул султана. Вел борьбу с голландской Ост-Индской компанией, неудачно осадив Батавию в 1619, а затем в 1628–1629.
Автор статьи: И. А. Конорева.
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