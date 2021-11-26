КРИСТИАН IV (CHRISTIAN)

С 1596 года - король Дании и Норвегии. Сын Фредерика II и Софии фон Мекленбург-Гюстров.

Был объявлен наследником в трехлетнем возрасте, а 4 апреля 1588 года, после смерти короля взошел на престол. В связи с его несовершеннолетием был создан регентский совет. Проходил обучение в Академии Сорё и получил хорошее образование. 17 августа 1596 года подписал избирательную капитуляцию, а спустя двенадцать дней был коронован.

Одним из первых его предприятий стало реформирование армии и флота, которые принесли победу в 1611-1613 гг. в Кальмарской войне. Значительным оказалось и приобретение Данией сюзеренитета над Гольштейном и Бременом. Участие в Тридцатилетней войне , оказавшееся неудачным, лишь при вмешательстве Швеции обошлось для Дании без территориальных потерь. Военные и политические успехи Швеции стали в свою очередь причиной разногласий с Данией и привели к датско-шведской войне 1643-1645 гг. Война закончилась невыгодным для Кристиана Бремсебруским договором.

В экономике король придерживался распространенной в то время в Европе политики меркантилизма. Попытки превращения Дании в колониальную державу не были удачными: снаряженная в 1618 году экспедиция на Цейлон, потерявшая в пути половину экипажа, не смогла основать колонию, но договорилась о приобретении Транкебара.

В период правления Кристиана в Дании были возведены многие сооружения гражданского и военного назначения, основаны новые города.

Кристиан правил 59 лет, дольше, чем кто-либо в истории Дании. Умер 21 февраля 1648 года, похоронен в Соборе Роскилле.

Иллюстрации:

Питер Айзекс. Портрет короля Кристиана IV (1611-1616 гг.).

Автор статьи: Перепечкин К. В.