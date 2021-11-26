КРИСТИАН III (CHRISTIAN)

Король Дании и Норвегии, старший сын короля Фредерика I и Анны Бранденбургской. Представитель династии Ольденбургов. Супруга - Доротея Саксен-Лауэнбургская.

Наставники Кристиана, Вольфганг фон Утенгоф и Иоганн Ранцау, были активными реформаторами и оказывали огромное влияние на будущего короля. По их настоянию во время путешествия по Германии в 1521 году он присутствовал на Вормсском рейхстаге, где выступал Мартин Лютер . По возвращении он становится активным распространителем идей Реформации, что осложнило его отношения Риксродом и местным епископством.

В 1526 году Кристиан стал наместником короля в Шлезвиг-Гольштейне, а в 1529 году – вице-королем Норвегии. Показав себя талантливым управителем, он, тем не менее, не смог найти поддержки в Риксроде после смерти своего отца, который хотел выбрать королем его брата Ганса. Разразившаяся в стране так называемая Графская война грозила возвращением изгнанного короля Кристиана II, поддержанного бургомистрами Мальме и Копенгагена в союзе с Любеком. Война продолжалась до 1536 года, когда при значительной поддержке шведского короля Кристиану III удалось вернуть контроль над Данией.

Во время правления Кристиана III в стране была проведена Реформация : в 1536 году церковь стала государственной, а церковное имущество было конфисковано.

Во внешней политике Кристиан принял четкий курс на союз с протестантскими князьями, а в 1542 году объявил войну императору Карлу V, который поддерживал наследственные притязания своих племянниц, дочерей Кристиана II. Тем не менее, после ее окончания в 1544 году король старался не осложнять отношения империей, отказавшись участвовать в Шмалькальденской войне , и, став посредником между императором и Саксонией, способствовал заключению мира.

Умер 1 января 1559 года в замке Кольдингхус. Погребен в соборе города Роскилле.

Иллюстрации:

Якоб Бинк. Портрет короля Кристиана III (1550).

Автор статьи: Перепечкин К. В.