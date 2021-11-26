«КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКОН» 1665 ГОДА

«КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКОН» 1665 ГОДА - законодательный акт, завершивший установление абсолютизма в Дании и Норвегии, входивших во владения династии Ольденбургов.

Со­став­лен груп­пой юри­стов под руководством ко­ро­лев­ско­го сек­ре­та­ря П. Шу­махе­ра (гра­фа Гриф­фен­фель­да).

Под­пи­сан Фре­де­ри­ком III 14 ноября 1665 года.

Ус­та­но­вил на­следственую са­мо­дер­жав­ную власть ко­ро­ля («Ко­роль впредь дол­жен рас­смат­ри­вать­ся все­ми свои­ми под­дан­ны­ми как стоя­щий над все­ми че­ло­ве­че­ски­ми за­ко­на­ми и не знаю­щий над со­бой ино­го вы­ше­стоя­ще­го или су­дьи в пред­ме­тах ду­хов­ных или свет­ских, кро­ме Бо­га») и по­ря­док пре­сто­ло­нас­ле­дия, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым в слу­чае пре­се­че­ния пря­мой муж­ской ли­нии по­том­ков Фре­де­ри­ка III до­пус­ка­лось на­сле­до­ва­ние по жен­ской ли­нии.

«Королевский закон» на­ла­гал на мо­нар­ха три обя­за­тель­ст­ва: со­блю­дать вер­ность аугс­бург­ско­му (лю­те­ран­ско­му) ве­ро­ис­по­ве­да­нию, под­дер­жи­вать це­ло­ст­ность ко­ролев­ст­ва, не де­лить его, в т. ч. ме­ж­ду деть­ми, и не из­ме­нять сам «Королевский закон».

Впер­вые «Королевский закон» был ог­ла­шён Кри­стиа­ном V при всту­п­ле­нии на пре­стол. Опуб­ли­ко­ван 4 сентября 1709 года.

Дей­ст­во­вал в Да­нии до 1849 года, в Нор­ве­гии – до 1814года.

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