АННЕЗЕ, Дженнаро (Annese)

Один из лидеров Неаполитанской революции 1647–1648.

В сентябре 1647 стал фактически правителем Неаполя. 5 октября 1647 одержал победу над испанскими войсками Хуана Австрийского . 23 октября провозгласил отделение Неаполитанской республики от Испании и переход под покровительство французского короля. Вступив затем в конфликт с представителями Франции , которых заподозрил в двойной игре, А. 23 декабря 1647 был отстранен от власти. Вместе со своими сторонниками укрепился в Кармелитском бастионе. Весной 1648 А., получив от испанцев гарантии собственной безопасности и общей амнистии, капитулировал вместе со сторонниками, что практически положило конец революции в городе. 12 июня 1648 был подложно обвинен испанцами в сговоре с французами, осужден и казнен.

Автор статьи: Андронов И.Е.