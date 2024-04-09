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18.06.2026
Человек, общество, государство
Что такое «революция цен» XVI века и чем она была вызвана?
Резким падением цен на товары из-за экономического кризиса в Испании.
Притоком золота и серебра из Америки, что привело к росту цен на товары (хлеб, ткани) и падению стоимости драгоценных металлов.
Отменой всех налогов и государственных сборов, что удешевило производство.
Переходом на бартер (натуральный обмен) по всей Европе, из-за чего цены потеряли смысл.
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