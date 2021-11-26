МАЗАНЬЕЛЛО
МАЗАНЬЕЛЛО (сокращенное от Томмазо Аньелло) - вождь народного восстания в Неаполе в июле 1647 года.
Рыбак.
Возглавил стихийное выступление торговцев фруктами, поводом к которому послужило введение налога на их продажу (вскоре к повстанцам примкнули крестьяне Калабрии, Апулии и Абруццо, жители многих южно-итальянских городов).
Был провозглашён «капитаном народа Неаполя».
Подписал с вице-королём Неаполитанского королевства Р. Понсе де Леоном соглашение, отменившее введённый налог. По одной из версий, вследствие отравления лишился рассудка и потерял доверие своих бывших сподвижников.
Убит на рыночной площади во время выступления перед народом.
Восстание горожан было подавлено испанской армией в апреле 1648 года.