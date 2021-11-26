Гоббс (англ. Hobbes), Томас

Гоббс (англ. Hobbes), Томас (05.04.1588, Вестпорт, Мальмсбери — 04.12.1679, Хардвик) — английский философ. Родился в семье священника. Обучался в частной школе Роберта Латимера и Оксфорде (1603—1608). Затем работал учителем сына У. Кавендиша, 2-го графа Девоншира, в доме которого, имея доступ к богатым книжным коллекциям, продолжил самообразование. В 1610 вместе с учеником посетил Францию и Италию, где познакомился с идеями Галилея и Кеплера. Возвратившись в Англию, Г. вместе с Девонширами жил в Лондоне. Сблизился с Ф. Бэконом, у которого работал секретарем. Общался с У. Рэли, Б. Джонсом и др. В 1629 опубликовал перевод «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида. В 1629—1630 совершил путешествие в Париж, где стал почитателем Евклида, полагая, что его методы можно использовать в философии. С 1631 — наставник молодого У. Кавендиша, 3-го графа Девоншира. В 1634—1636 посещает с ним Францию, где встречается с философами М. Мерсенном и П. Гассенди, и Италию. В 1637 Г. анонимно опубликовал трактат «О риторике» (A Briefe of the Art of Rhetoric), отдавая последнюю дань гуманизму. С конца 1630-х — активный член Велбекского кружка натуралистов (Welbeck Circle), занятых изучением оптики. В 1640 Г. написал трактат «Начала закона, естественного и политического» (The Elements of Law, Natural and Politic), который распространялся в списках, и предварял создание философ-ской трилогии «Начала философии» (Elementa Philosophiae). Сначала вышла 3-я ее часть «О гражданине» (De cive, 1642), затем 1-я – «О теле» (De corpore, 1655) и 2-я – «О человеке» (De Homone, 1658). После начала Английской революции середины XVII в. Г. эмигрировал во Францию (1640—1652). В 1647—1648 служил учителем математики принца Уэльского, будущего короля Карла II. В 1651 издал свое главное сочинение «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (Leviathan or the Matter, Forms, and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil), после чего вернулся в Англию. Библейское чудовище Левиафан выступает у него синонимом государства, удерживающего людей в определенном порядке и системной иерархии. Как многие его современники и предшественники, Г. полагал, что человечество в своем развитии прошло две стадии: естественного (догосударственного) и государственного состояния. В есте­ственном состоянии главным инструментом властвования и подчинения являлось насилие, поэтому он называет его «войной всех против всех». Переход от естественного состояния к государственному совершился по-средством заключения людьми между собой общественного договора, по которому они отказались от части своих естественных прав, делегировав их суверену, т. е. государству. Но народ , хотя и был источником власти, не может в последующем менять установленный порядок, ему надлежит повиноваться власти. В 1650—1660-е Г. пришлось защищать «Левиафан» от нападок как протестантов, так и католиков. Он также активно участвовал в дебатах по проблемам теологии, математики, геометрии, физики, выступал за увеличение доли естественных наук в университетском преподавании. В конце жизни работал над автобиографией и переводами «Илиады» и «Одиссеи» (1675). Соч. Сочинения. Т. 1–2. М., 1989-1991. Лит.: Martinich A. P. Hobbes. New York, 2005; Мееровский Б. В. Гоббс. М., 1975.