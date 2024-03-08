ТЮДОРЫ

Тюдóры ( англ. House of Tudor) — английская королевская династия валлийского происхождения (1485–1603), младшая ветвь династии Ланкастеров . Название рода известно с XIII в., но родоначальником семьи считается Оуэн Т. ( валл. Owain ap Maredudd ap Tudur) (ок. 1400 — 1461), придворный Генриха V и Генриха VI и второй муж Екатерины Валуа (вдовы Генриха V). Их старший сын Эдмунд (1430–1456), граф Ричмонд, был женат на Маргарите Бофор (см. Бофоры ), от этого брака родился будущий король Генрих VII Тюдор .

Во время Алой и белой розы вой­н (1455–1485) Генрих Т. выступил против Ричарда III Йорка, которого он разбил в битве при Босворте 22 августа 1485. В борьбе за престол его поддержал дядя — Джаспер Т., граф Пемброк. Генрих Т. стал английским королем и господином Ирландии под именем Генриха VII (1485–1509). В 1486 он женился на Элизабет Йорк, дочери короля Эдуарда IV (1461–1470, 1471–1483), чтобы закрепить свои права на престол. Их старший сын, Артур, принц Уэльский, умер в 1502, не успев унаследовать престол. Дочь Маргарита (1489–1541) вышла замуж за короля Шотландии Якова IV, а Мария (1496–1533) — за французского короля Людовика XII .

Английский престол наследовал его второй сын под именем Генриха VIII (1509–1547). Третий акт о престолонаследии 1543/1544 установил порядок наследия: Эдуард (сын от третьей жены, Джейн Сеймур), Мария (дочь от первой жены, Екатерины Арагонской) и Елизавета (дочь от второй жены, Анны Болейн), таким образом вернув права дочерям, исключенным в 1533 и 1536. В случае если ни у кого из них не будет потомков, престол переходил к потомкам сестры Генриха — Марии Т., а затем Маргариты Т.

Со смертью Эдуарда VI (6 июля 1553) прервалась прямая мужская линия Т. По его завещанию 9 дней (10–19 июля 1553) правила его кузина, леди Джейн Грей (1537–1554), дочь Генриха Грея, первого герцога Саффолка и внучка Марии Т. (Джейн была казнена в 1554).

В соответствии с Третьим актом о престолонаследии на престол вступила Мария Тюдор (1553–1558), которой наследовала Елизавета I Тюдор (1558–1603). После смерти Елизаветы престол перешел к Якову I Стюарту , праправнуку Генриха VII.

Эмблема Т. — так называемая Тюдоровская роза: белая роза Йорков внутри красной розы Ланкастеров, по пять лепестков у каждой.

Правление Т. в Англии было отмечено началом Реформации и созданием Англиканской церкви , официальным присоединением Уэльса , расцветом Ренессанса.

Первая генеалогия Т. (22 поколения) составлена валлийцем Артуром Келтоном в 1547. Интерес к валлийскому происхождению династии и имени Т. появился только в поздние годы правления Елизаветы I и при Якове I. Публикация Д. Юмом «Истории Англии под властью Тюдоров» (1759) сделала имя династии широко известным.

Лит. : Bush M. L. The Tudors and the Royal Race // History. 1970. Vol. 55. № 183. P. 37–48; Davies C. S. L. Tudor: What’s in a Name? // History. 2012. Vol. 97. № 1(325). P. 24–42; A Companion to Tudor Britain / Ed. R. Tittler, N. Jones. Oxford, 2004; Тененбаум Б. Тюдоры. «Золотой век». М., 2012. А. А. Анисимова .