СТРАФФОРД, ТОМАС УЭНТВОРТ

Стрáффорд ( англ . Strafford) , Томас Уэнтворт , граф (13.04.1593, Лондон — 12.05.1641, Лондон) — английский политический и государственный деятель. Получил образование в Кембридже и юридическом подворье Иннер-Темпл (1607). Избирался депутатом парламента (в период с 1614 по 1628), где выступал с изобличением королевского фаворита герцога Бэкингема, против предстоящей вой­ны с Испанией. В 1627 был заключен в тюрьму за отказ платить введенный правительством «принудительный заем». В парламенте 1628 участвовал в разработке Петиции о праве, выступая за ее умеренную редакцию. После смерти Бэкингема поступил на королевскую службу в должности президента Совета Севера, вошел в Тайный совет, где показал себя жестким и эффективным администратором, добивающимся поставленных короной целей и увеличившим доходы казны. В 1632 был назначен лордом-наместником Ирландии, проявив себя деятельным управленцем. Успешная борьба с пиратством привела к росту торгового оборота между Ирландией и Испаний и в несколько раз увеличила таможенные поступления. Разрешение ирландским католикам вербоваться в испанскую армию привело к исходу на континент склонных к мятежу элементов. Умело играя на противоречиях между католиками и протестантами, С. сумел получить от ирландского парламента (1634–1635) шесть субсидий (250 тыс. фунтов). При нем была проведена унификация ирландской протестантской церкви, которой возвратили земли и доходы, ранее отторгнутые светскими лицами. Отказавшись от политики преследования католиков за веру, С. стремился проводить активную колонизацию принадлежавших католическим лендлордам земель, способствовал их перемещениям в английские руки. Упорядочил взимание пошлин, лишил местную аристократию конт­роля за крупными таможнями, провел ревизию землепользования, вернул короне значительные земельные площади. Начав вой­ну с Шотландией в 1639, Карл I Стюарт отозвал С. из Ирландии. Для подавления шотландских ковенантеров С. предполагал использовать 8-тысячную ирландскую армию. Под его давлением ирландский парламент выделил королю три субсидии (180 тыс. фунтов). Однако поскольку английский Короткий парламент (1640) отказал короне в деньгах, собранные в Ирландии вой­ска из-за отсутствия средств не смогли переправиться в Шотландию. Принявший командование деморализованной и слабой английской армией, уже пропустившей шотландцев на английскую территорию, С. был вынужден отказаться от проведения военной кампании. Созванный в ноябре 1640 Долгий парламент подверг С. импичменту и заключил в Тауэр. По приговору суда, утвержденному палатой лордов и королем, С. был казнен (1641).

Лит .: Empey, M. Power, Prerogative, and the Politics of Sir Thomas Wentworth in Early Stuart England and Ireland // Historical Journal. 2022. № 2. P. 275–296; Wedgwood C. V. Thomas Wentworth, first Earl of Strafford, 1593–1641: A Revaluation. London, 1964. С. В. Кондратьев.