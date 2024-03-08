СЕСИЛ, РОБЕРТ

Сéсил ( англ. Cecil) , Роберт , 1-й граф Солсбери (01.06.1563, Лондон — 24.05.1612, Мальборо, Уилтшир) — государственный деятель Англии, государственный секретарь в период правления Елизаветы I Тюдор и Якова I Стюарта , лорд-казначей (1608–1612). Был вторым сыном могущественного вельможи и придворного Елизаветы I Уильяма Сесила , лорда Бэрли. Получил образование в Кембридже (1581) и судебной корпорации Грейс-Инн (1588). В 1584 совершил образовательный тур во Францию. Несколько раз избирался в парламент (в 1584 и 1586 представлял в парламенте Вестминстер, а в 1589, 1593, 1597 и 1601 — графство Хартфордшир). После смерти государственного секретаря Ф. Уолсингема (1590) фактически выполнял обязанности помощника государственного секретаря. В мае 1591 С. был возведен в рыцарское достоинство, а в августе 1591 введен в состав Тайного совета. Поддерживал созданную Уолсингемом разветвленную разведывательную сеть в Европе, раскрыл несколько заговоров против Елизаветы Тюдор (1593–1595). Участвовал в переговорах о примирении с Испанией в Нидерландах (1588), в Париже, Анжере, Нанте (1598), чтобы не допустить союза между Францией и Испанией. С. собирал данные о возможном вторжении Испании на Британские о-ва (1597, 1598, «Непобедимая Армада» 1599, 1601) и активно этому противодействовал. После смерти в 1598 отца и казни своего соперника при дворе графа Эссекса (1601) стал главным королевским министром и наиболее влиятельным политиком окружения королевы. Незадолго до окончания правления Елизаветы I, не имевшей наследников, в 1601 С. инициировал тайную переписку с Яковом VI Стюартом, королем Шотландии, обещая беспрепятственный переход к нему власти в Англии в обмен на сохранение своих позиций в правительстве нового монарха.

Взойдя на престол, Яков I назначил C. лордом-хранителем малой печати и даровал ему титул барона Сесила из Эссендона (1603). С. возглавил делегацию на переговорах с Испанией о мире, которые закончились подписанием Лондонского мира (1604). После раскрытия Порохового заговора C. получил титул виконта Кранборна, в 1605 — графа Солсбери. В 1606 С. стал кавалером ордена Подвязки, в 1608 был назначен лордом-казначеем, при этом оставался государственным секретарем, таким образом, он объединил в своих руках важнейшие государственные должности. С. сосредоточился на упорядочивании королевских финансов, борьбе с королевским долгом, сбором платежей с королевских земель и таможенных поступлений. Усилия С. по сокращению государственного долга возымели некоторый результат, но и ему не удалось покрыть все расходы короны. В итоге С. предложил королю и парламенту заключить так называемый «Великий контракт» (1610), по которому монарх отказывался от некоторых своих феодальных фискальных прерогатив (в частности, права опеки малолетних наследников и изымания в казну доходов с их земель), а парламент соглашался предоставить королю право собирать ежегодную субсидию с подданных. Но стороны не пришли к согласию по сумме сделки, и соглашение не состоялось. В 1611 Яков I потерял интерес к проекту и распустил парламент. С., страдавший тяжелой болезнью, вскоре утратил влияние при дворе. С. скончался 24 мая 1612, возвращаясь с курорта Бат, где проходил лечение. Похоронен в церкви Св. Этельреды в Хэтфилде.

Лит. : Handover P. M. Second Cecil: Rise to Power of Sir Robert Cecil, La­ter First Earl of Salisbury, 1563–1604. Frome, 1959; Haynes A. Robert Cecil, 1st Earl of Salisbury. London, 1989; Loades D. The Cecils: Privilege and Power Behind the Throne. Richmond, 2007. С. В. Кондратьев, А. Ю. Серегина.