Пурита́не

Пурита́не ( англ . puritans, от лат . «pu­rus», англ . «pure» — «чистыe», «непорочные») — одно из течений протестантизма в Англии, выступающее за продолжение Реформации и против устройства государственной церкви. Противники пуритан предпочитали называть их «формалистами», «педантами», «нонконформистами», а сами себя они именовали «благочестивыми» и «евангелистами». П. не были согласны с тем, что духовная сфера подчинена светской власти, а король является главой церкви. Они выражали недовольство ее устройством. П. добивались, чтобы духовенство во время службы не носило богато украшенных риз и одежд, не требовало от прихожан коленопреклонения при причастии, не осеняло младенцев крестным знамением при крещении и чтобы утвержденный властью молитвенник не был для них обязателен. Главным способом духовного просвещения населения они считали не официальный молитвенник и церковную службу, а совместное или индивидуальное чтение Священного Писания и проповедь. П. не принимали иерархически выстроенную официальную церковь. Они полагали, что церковь должна быть отделена от государства, а светская власть не вправе вмешиваться в дела церкви. Идеалом церковной организации для П. стали религиозные общины первых веков христианства, а также кальвинистская церковь Женевы и Шотландии. Идею предопределения П. понимали как необходимость активно и наступательно вести борьбу с антихристом на земле. Оправдание своему поведению они находили в Ветхом Завете. На цитатах из Ветхого Завета строился такой важный элемент пуританской доктрины, как учение о ковенанте (завете), т. е. союзе между Богом и человеком. Завет способствует объединению праведников, которые должны жестоко преследовать в церкви и общинах всех тех, чье поведение отклоняется от установленной ими дисциплины. Учение о завете позволяло П. смотреть на англичан как на избранный Богом народ, призванный находиться на передовых рубежах борьбы с папизмом и Контрреформацией , символизирующих для них антихриста. Одна группа П. (пресвитериане, см. Пресвитерианство ) по примеру кальвинистской Женевы добивалась того, чтобы церковная организация строилась на республиканских принципах выборности общинами светских старейшин и пасторов (пресвитеров). Другое направление представляли конгрегационалисты, иначе — индепенденты , отвергающие любой официально установленный религиозный порядок.

Лит. : Winship M. P. Hot Protestants: History of Puritanism in England and America. New Heaven, 2011. С. В. Кондратьев.