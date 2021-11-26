ПИПС СЭМЮЭЛ
ПИПС СЭМЮЭЛ - английский государственный и политический деятель, мемуарист, член Лондонского королевского общества (1665 год; в 1684-1686 годах президент), член Палаты общин английского парламента (1673-1679, 1685-1689 годы).
Сын портного. Окончил колледж Магдалины Кембриджского университета (1654). В 1660-1673 годах чиновник адмиралтейства; в 1673-1679 и 1684-1689 годах секретарь его комитета. Деятельность Пипса во многом способствовала успешному проведению реформы королевского флота. В 1678-1679 годах был обвинён в убийстве члена городского магистрата и шпионаже в пользу католической Церкви и ордена иезуитов и заточён в Тауэр; доказал свою невиновность и вышел на свободу. После бегства из Англии Якова II Пипс, его последовательный сторонник, в 1689 году потерпел поражение на парламентских выборах; в 1689 и 1690 годах по подозрению в якобитских симпатиях вновь находился в заключении. В 1701 году покинул Лондон и удалился в своё имение.
С 1 января 1660 года по 31 мая 1669 года Пипс вёл шифрованный дневник («Diary»; хранился в библиотеке колледжа Магдалины, был расшифрован и частично опубликован в 1825 году; полностью - в 1970-1983 годах), представляющий большую ценность как источник сведений о жизни и нравах английского общества эпохи Реставрации. Блестяще владея искусством кратко и точно передать самую суть явлений, Пипс живо и занимательно описал не только подробности своей биографии, но и политические и придворные интриги, великую эпидемию чумы 1665 года, «Великий пожар» 1666 года, вторую англо-голландскую войну (смотрите Англо-голландские войны XVII-XVIII веков).
Сочинения:
The diary. Berk., 1970-1983. [Vol. 1- 10];
Домой, ужинать и в постель: Из дневника / Вступ. ст., пер. А. Ливерганта. М., 2010.