МОР, ТОМАС (англ. Thomas More)

Английский юрист, интеллектуал, гуманист и лорд-канцлер Англии, друг Эразма Роттердамского и Джона Колета . Томас Мор был сыном Джона Мора юриста. Будучи джентльменом получил хорошее образование (Оксфорд). Долгое время колебался между светской стезей (юриспруденция) и духовной. Тяга к общественной жизни взяла верх над Мором-церковником и он посвящает себя юридической практике.

Мор принадлежит к гуманистически настроенным интеллектуалам своего времени, друг Колета и Эразма, он старается своим благочестием и великолепной латыни сделать жизнь лучше. Его остроумие не остается незамеченным при дворе. Именно он помогает Генриху VIII написать памфлет с осуждением набиравшего обороты учения Мартина Лютера. Кроме того, он пишет историю правления короля Ричарда III весьма комплиментарную Тюдорам.

Положение Томаса Мора кардинально изменилось, когда Генрих решил развестись с Екатериной Арагонской. Папа отказывался давать развод и за этот отказ уже был снят с должности лорд-канцлер Англии кардинал Уолси (занимавшийся переговорами). На его место был назначен Мор. Будучи с одной стороны верным католиком, а с другой верным подданным, он оказался в тяжелом положении м в 1532 г. самоустранился со своей должности. Когда Парламент принял Акт о Супрематии и Акт о Престолонаследии, он не мог принять ряда его положений: признать новый брак Генриха законным и принести королю присягу, как Главе Церкви Англии.

За отказ принести новую присягу Генриху VIII, которая противоречила бы его убеждениям, Томас Мор был обезглавлен.