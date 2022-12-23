МАРИЯ ТЮДOР

Мария Тюдoр ( англ. Mary Tudor) (18.02.1516, Гринвич — 17.11.1558, Лондон) — королева Англии и Ирландии (с 1553) из династии Тюдоров . Дочь Генриха VIII и его 1-й жены Екатерины Арагонской (1485—1536). Получила католическое воспитание. Предназначалась отцом в жены первоначально французскому дофину Франциску (старшему сыну короля Франциска I ), затем императору Священной Римской империи Карлу V и французскому дофину Генриху (будущий король Генрих II ), но браки по разным причинам не состоялись. В правление Эдуарда VI М. Т. начала выступать против религиозных реформ, открыто демонстрировала приверженность католицизму. После смерти Эдуарда VI Тайный совет по настоянию Джона Дадли, герцога Нортамберленда, провозгласил королевой леди Джейн Грей (1537—1554), внучатую племянницу короля Генриха VII , которую Дадли выдал замуж за своего сына. М. Т. отказалась признать это решение, при поддержке консервативно настроенного сельского дворянства ( джентри ) и части знати добилась признания себя королевой (19 июля). После ареста леди Джейн Грей и семьи Дадли М. Т. прибыла в Лондон (3 августа) и была коронована (1 октября).

Главной целью политики М. Т. стало восстановление в Англии католицизма. Ее ближайшим советником являлся кардинал Р. Пол (1500—1558), сторонник политики Контрреформации (в 1556—1558 архиепископ Кентерберийский). Были отменены посвященные религиозным вопросам законы Эдуарда VI (осень 1553), восстановлена юрисдикция папы Римского над английской церковью (ноябрь 1554), в ограниченном объеме возрождена деятельность монашеских орденов, проведена частичная реституция церковных земель. Подверглись репрессиям многие сторонники Реформации , в том числе сожжены как еретики епископы Х. Латимер и Н. Ридли (16 октября 1555), архиепископ Кентерберийский Т. Кранмер (21 марта 1556). Всего за время правления М. Т. было казнено около 280 сторонников Реформации, из-за чего протестантские публицисты прозвали ее Кровавой. Во внешней политике М. Т. ориентировалась на католическую Испанию: в июле 1554 она вышла замуж за инфанта Филиппа (будущий король Филипп II ), брак остался бездетным. В союзе с Испанией Англия вступила в войну с Францией (июнь 1557), приведшую к потере г. Кале (январь 1558), последнего английского владения на континенте.

Стремясь укрепить финансовое положение, М. Т. провела успешные таможенную и монетную реформы, покровительствовала мореплаванию (в 1555 основана Московская компания ). Политика М. Т. вызывала недовольство и даже протесты значительной части английского общества (в том числе восстание кентского землевладельца Т. Уайатта в январе-феврале 1554). Незадолго до смерти М. Т. объявила наследницей единокровную сестру Елизавету (королева Елизавета I Тюдор , 1558—1603).

Лит. : Whitelock A. Mary Tudor: England’s First Queen. London, 2009; Edwards J. Mary I: England’s Catholic Queen. New Haven–London, 2011; Серегина А. Ю. Королевская опочивальня: придворные дамы Марии I Тюдор и политический мир XVI в. // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 2019. Т. 14. С. 161—184. С. Г. Мереминский.