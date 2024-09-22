Как Генрих VIII управлял Ирландией В этой статье мы узнаем о том, какие договоры заключал английский король с предводителями ирландских племен, и значение этих договоров для Ирландии а также о том, как английское право распространилось на всей территории острова.

После того, как восстание в Ирландии было усмирено, Генриху VIII надо было решить, что же делать с Ирландией дальше, как управлять покоренной страной. Два пути представлялось Генриху:

Можно было отобрать землю у покоренных вождей местных племен и заселить всю Ирландию англичанами. Королю советовали поступить именно так. Или, можно было со всеми главами ирландских племен, именовавшими себя малыми королями (в некоторые годы их число достигало 125), заключить дружественные договоры — оставить им их владения с тем, чтобы они платили королю подать и исполняли некоторые другие обязанности. Ко всему, можно было дать этим князькам английские титулы и сделать их членами ирландского парламента.

Генрих VIII избрал второй путь, как более мирный и выгодный. Он заключил мирные договоры с ирландскими королями, вот, например, какой договор заключил он с О’Доннелом, королем многих малых племен, живших в Ольстере, на северо-востоке острова:

„Я, О’Доннел, признаю себя вассалом короля английского. Я не буду вступать в союзы и отношения с его врагами, но буду преследовать их для увеличения его власти. Я не буду признавать верховную власть римского папы.

Если вице-король призовет меня на военную службу короля, я явлюсь сам с 70 всадниками и 120 пехотинцами на один месяц и за собственный счет.

Я явлюсь в первый же созванный парламент в Ирландии или пошлю вместо себя верного заместителя.

Я признаю, что держу свою землю от короля, и буду носить титул, какой король захочет мне дать.

Я пошлю одного из своих сыновей в Англию ко двору Его Величества, чтобы он воспитывался там по английским обычаям.

За все это король обещал защищать 0’Доннела и его наследников, против всех, кто будет его обижать или вторгнется в его страну“.

Многие короли небольших племен были сделаны лордами ирландского парламента. При этом король жаловал новому лорду землю, которую считал своею королевской собственностью, но которая, по ирландским обычаям, принадлежала всему племени. Такие договоры с вождями племен и малыми королями вносили большие перемены в жизнь Ирландии: они обращали прежних начальников в вассалов английского короля. Ирландские племена лишались права владеть своей исконной землей, которая отныне переходила к королю и отдавалась королем новому вассалу. Если прежде начальник племени был выборным, и племя могло выбрать, кого хотело видеть своим правителем, то теперь лен и титул переходили по наследству к старшему сыну умершего вассала, а потом к его внуку. При преемниках Генриха VIII эти перемены вызвали в Ирландии целый ряд смут и восстаний.

Когда власть Генриха VIII была признана над всем островом, то сама собой уничтожалась разница между построенными англичанами крепостями и городами и остальным островом. Исчезла и разница между англичанами-колонистами и местными ирландцами. Все жители Ирландии стали подданными английского короля и обязаны были быть англичанами и подчиняться английским законам.

Но, конечно, нельзя было заставить ирландцев говорить по-английски, когда они не знали английского языка, жить по английским обычаям, которых они тоже не знали, и одеваться по-английски, когда они в течение веков привыкли к своей национальной одежде.

Ирландцы, еще до нашей эры ставшие частью кельтского мира, говорили на гэльском, одном из многочисленных диалектов кельтского. Эти языки, когда-то преобладавшие на большей части Европы, к XVI веку сохранились только на западных окраинах Британских островов (Корнуолле, Уэльсе, о. Мэн, в горной и Шотландии и в самой Ирландии) и на северо-западе Франции, на полуострове Бретань. Эти языки были настолько же далеки от английского, как латынь или русский, а значит, новая власть и ее законы говорили языком, совершенно не понятном коренному населению.

То же касается и одежды - ирландцы долго придерживались своих традиций в моде и их внешний вид сильно контрастировал с принятым в Англии - длинные рубашки до колен, обычно с широкими рукавами, голые икры, все это противоречило общеевропейской моде на короткую и обтягивающую одежду.

Новые порядки, введенные англичанами, давали им прекрасный повод грабить и обижать всех тех, кто походил по внешнему виду на ирландца, и считать их изменниками. Насилие над местным населением лишь возбуждало жгучую ненависть в сердцах ирландцев против их притеснителей англичан. Англия создавала себе врагов не из лордов, которых всегда можно было купить, по среди ирландского всего народа.

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