Ирландия: первая английская колония История Ирландии тесно и неразрывно связана с историей Англии и все, что происходило в Англии, так пли иначе отражалось и на истории Ирландии, а потому нельзя говорить об Ирландии и не вспоминать хотя бы главные события из истории Англии.

История Ирландии тесно и неразрывно связана с историей Англии и все, что происходило в Англии, так пли иначе отражалось и на истории Ирландии, а потому нельзя говорить об Ирландии и не вспоминать хотя бы главные события из истории Англии.

Государственное управление при Тюдорах

Во второй половине XV века в Англии происходила ожесточенная междоусобная война из-за английской короны между родственниками королевского дома. Эта война получила впоследствии название Войны Роз. Война продолжалась 30 лет и окончилась, когда престол Англии занял Генрих VII Тюдор. XV век в Англии был век Тюдоров, так как Англией управляли короли из этого дома и управляли не совсем так, как прежние короли. Они хотели править Англией самовластно, не спрашивая мнения парламента. Уничтожить парламент они не могли, так как парламент уже много веков существовал в Англии, и англичане не допустили бы этого. Но они старались подчинить парламент себе и требовали, чтобы он решал дела так, как было угодно королям. По многу лет подряд Тюдоры и вовсе не созывали парламента.

Во время междоусобной войны старинное непокорное дворянство Англии было истреблено, и некому было защищать права парламента, а сам английский народ ничего так не хотел, как мира. Парламент был готов повиноваться королю, только бы он дал стране желанный мир.

Властолюбивые Тюдоры не могли примириться с тем, что не только вся Ирландия не признает власти Англии, но даже и „Палисад“ (часть Ирландии, которая признавала власть англичан. Этот округ назывался „Палисад“, потому что для защиты от нападений был окружен забором пли палисадом. Сформировался на востоке острова в XIV веке) не подчиняется английскому королю, а ирландский парламент действует совершенно независимо и самостоятельно. Генрих VII решил прежде всего подчинить ирландский парламент английской власти. Генрих назначил в Ирландию вице-королем Сэра Эдварда Пойнинга. Пойнинг искусно принялся за дело и заставил ирландский парламент принять такой закон:

„Ирландский парламент может собраться только в том случае, если король и его совет одобрят причины созыва, те вопросы, которые должны обсуждаться и те законы, которые должны пройти. Все законы, существующие и установленные в Англии, обязательны и для Ирландии“.

Одно дело было сделало. Ирландский парламент был подчинен английскому королю. Англия могла теперь издавать для Ирландии любые законы, какие только хотела.

Английская церковь

При Тюдорах в Англии произошли важные перемены в делах церковных. Эти перемены не только близко коснулись Ирландии, но положили мрачный след па всю дальнейшую историю этой несчастной страны. До Тюдоров англичане, как и ирландцы, были католики. Главой английской католической церкви, как и всех европейских церквей, был папа римский.

Король английский Генрих VIII сверг главенство папы и объявил, что отныне главой английской церкви будет он сам, король. Папу не любили в Англии, и английское духовенство и английский парламент охотно признали короля главою английской церкви и постановили не посылать больше папе обычной ежегодной дани. После того Генрих закрыл в Англии монастыри, все их владения он вписал в свою в казну, а потом большую часть их роздал своим любимцам.

Эти перемены введены были только в Англии. Генрих VIII не требовал от ирландцев, чтобы и они отвергли папу и признали главой своей церкви английского короля. Ирландцы были ревностные католики; они очень почитали и уважали папу и были ему преданы.

Генрих VIII опасался, что ирландцы, пожалуй, откажутся признать его главой церкви вместо папы, а ему будет трудно заставить их повиноваться. Английский король только считался королем Ирландии, а власть его там не признавалась. Однако, хотя Генрих VIII и не затронул ирландскую церковь, ирландцы были очень раздражены той переменой, которая произошла в Англии и восстали.

Восстание в Ирландии и ее подчинение

Во главе восстания стал вице-король Ирландии. Это восстание было очень опасно для английского правительства: ирландцам мог помочь германский император, ревностный защитник католической церкви; мог, наконец, помочь и сам папа.

Восстание началось в июне, а английская армия смогла прибыть в Ирландию только в октябре. Тем временем мятежники безнаказанно грабили и разоряли колонию и осадили даже город Дублин. Но когда английская армия прибыла, наконец, в Ирландию, то восстание было очень скоро подавлено, главные зачинщики были казнены, а по всей Ирландии с огнем и мечом прошли английские войска.

„Ирландия никогда не была в таком страхе“, пишет современник.

Лорды кельтские и английские подчинились королю. После того созван был парламент в Дублине, который признал Генриха VIII и его наследников королем Ирландии независимо от папского пожалования. Это постановление парламента было очень важно для Генриха. Если бы папа в гневе на него отнял от него Ирландию и задумал отдать ее другому государю, как некогда отдал ее Генриху II, ирландцы не имели бы права признать нового короля.

С этого времени Ирландия неразрывно была связана с Англией, так как короли английские обязательно были и королями ирландскими.

Последствия

Восстание показало Генриху, как опасно было оставить Ирландию католической в то время, как Англия отделилась от западной католической церкви.

Генрих заставил ирландский парламент принять такой закон:

„Король английский и его наследники, короли английские, будут отныне считаться единой главой церкви ирландской на земле и будут пользоваться всеми почестями и правами, которые принадлежали главе церкви. Король, как глава церкви, будет иметь власть преследовать и уничтожать все ереси и заблуждения, каковы бы они ни были“.

Когда этот закон был издан, признавать главой церкви папу стало незаконным, и лица, повинные в этом преступлении, подвергались наказанию.

„Всякое лицо, которое будет повинно в том, что в разговоре, в проповедях или в печати будет поддерживать главенство папы, будет наказано по закону“.

Деньги, которые прежде платились папе, поступали теперь в королевскую казну.

В то же время издан был закон об уничтожении монастырей. Монахам было, конечно, гораздо выгоднее договариваться с королем, а не ждать пока закроют монастырь. Монастырские земли, которые перешли к королю, розданы были пм в лен с условием, чтобы вассалы населили их англичанами, а не ирландцами.

Начальники племен и англо-ирландские лорды рады были помогать королю грабить церковь: они знали, что монастырские земли будут отданы им. Монастыри в Ирландии были тихими убежищами, где путник мог найти ночлег и пищу, где неимущий бедняк находил себе пропитание, где дети могли получить воспитание. Монастыри содержали также приходских священников. Закрылись монастыри, и многие приходы остались без священников; негде стало воспитывать детей, негде было беднякам преклонить голову.

Литература