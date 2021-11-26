ФРЭНСИС БЭКОН (англ. Francis Bacon)

Английский философ, юрист, государственный и придворный деятель. Родился в Лондоне 22 января 1561, был младшим сыном в семье сэра Николаса Бэкона, лорда-хранителя Большой государственной печати. Учился в Тринити-колледже Кембриджского университета в течение двух лет, затем три года провел во Франции в свите английского посла.

В 1590-х он стал советником фаворита королевы Роберта Деверо, 20-го графа Эссекса (см. Елизавета I), предложившего ему щедрое вознаграждение. Впрочем, Бэкон дал понять патрону, что предан прежде всего своей стране, и когда в 1601 Эссекс попытался организовать переворот, Бэкон, будучи королевским адвокатом, принял участие в его осуждении как государственного изменника. При Елизавете Бэкон так и не поднялся до сколько-нибудь высоких постов, однако после того, как в 1603 на трон взошел Яков I Стюарт , быстро продвинулся по службе. В 1613 – генерального атторнея, в 1617 – лорда-хранителя Большой государственной печати, а в 1618 получил пост лорда-канцлера, самый высокий в структуре судебной власти.

В 1603 Бэкону было пожаловано звание рыцаря, он был возведен в титул барона Веруламского в 1618 и виконта Сент-Олбанского в 1621. В том же году он был обвинен в 23 случаях получения взятки. Бэкон признал получение подарков от людей, дела которых разбирались в суде, однако отрицал, что это как-либо повлияло на его решение. Бэкона лишили всех постов и запретили появляться при дворе. Оставшиеся до смерти годы он провел в уединении. Умер от пневмонии в 1626 г.

Его карьера, похожа на многие карьеры придворных деятелей XVII в., за исключением некоторых моментов, и интересен он, прежде всего, как философ. Большая часть его философствования строится на критике метода аристотелевской дедукции, как метода научного познания. В своем "Новом Органоне" (1620) он говорит о создании "новой науки", в основу которой будет положен метод индукции, эксперимента. Помимо "Органона", который должен был стать первым трудом в масштабной работе "Великое восстановление наук", он также известен своей утопией "Новая Атлантида" и "Историей правления короля Генриха VII". Эмпиризм и обоснование первичности индукции в научном познании, данные Бэконом позволяют его отнести к одному из первых философов Нового времени.

Сочинения:

Бэкон Ф. Сочинения, тт. 1–2. М., 1977–1978.

Иллюстрация:

Портрет Ф. Бэкона. XVII в.