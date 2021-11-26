ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДРАМА

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДРАМА - в узком смысле - обозначение английской драмы эпохи Елизаветы I Тюдор .

Рас­цвет Елизаветинской драмы при­хо­дит­ся на 1580-е годы и свя­зан с твор­че­ст­вом Дж. Ли­ли, Т. Ки­да, Р. Гри­на, К. Мар­ло (так называемые уни­вер­си­тет­ские умы). В ши­ро­ком смыс­ле - вся английская дра­ма­тур­гия 2-й половины XVI - 1-й половины XVII века (до 1642, ко­гда пу­ри­та­не за­кры­ли те­ат­ры в Лон­до­не), в том числе твор­че­ст­во её наи­бо­лее зна­ме­ни­тых пред­ста­ви­те­лей - У. Шек­спи­ра , Б. Джон­со­на, а так­же Т. Дек­ке­ра, Ф. Бо­мон­та, Дж. Флет­че­ра и др. Сре­ди жан­ров Елизаветинской драмы - хро­ни­ки, мас­ки, ко­ме­дии, тра­ге­дии, тра­ги­ко­ме­дии, пас­то­ра­ли. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись «кро­ва­вые тра­ге­дии», их от­ли­чительные при­зна­ки - те­ма мес­ти, втор­же­ние сверхъ­ес­те­ст­вен­но­го, на­гро­мо­ж­де­ние тру­пов в фи­на­ле. Со­че­тая вы­со­кую па­те­ти­ку и фарс, утон­чён­ный юмор и гру­бый ко­мизм, Елизаветинская драма иг­но­ри­ро­ва­ла пра­ви­ла клас­си­циз­ма , со­хра­няя связь со средневековым те­ат­ром.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)