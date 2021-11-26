ДРЕЙК, ФРЭНСИС

Дрейк (англ. Drake), Фрэнсис (1540, Краундейл — 28.01.1596, близ Портобело) — английский мореплаватель и пират.

Происходил из семьи стригальщика. Обучался морскому делу у своего земляка У. Хоукинса, обосновавшегося в Плимуте. Вместе с ним в 1560-е Д. совершал нападения на испанские и португальские владения в Зап. Африке и Южн. Америке с целью обогащения за счет грабежа и работорговли(см. в ст. Рабство ). Благодаря негласной поддержке пиратства со стороны Елизаветы I , их деятельность оставалась безнаказанной, несмотря на протесты со стороны Испании и Португалии. В 1577—1580 Д. совершил второе, после Ф. Магеллана кругосветное путешествие, бывшее, по сути, еще одной грабительской экспедицией, которая чрезвычайно обогатила Д. и казну. В ходе этого похода Д. впервые обследовал западное побережье Сев. Америки до 48° с. ш. В 1581 Елизавета I произвела Д. в рыцари. В 1581 и 1584 Д. избирался в палату общин английского Парламента . В последующие годы Д. совершил еще ряд нападений на испанские и португальские владения, среди которых внезапная атака 1587 на Кадис. В 1588 Д. вместе с адмиралом Ч. Говардом командовал английским флотом в битве с Непобедимой Армадой . Д. умер от дизентерии в 1595 близ Панамы во время очередной пиратской экспедиции. Захоронен в море. Пролив, названный в честь Д., располагается между о. Огненная Земля и Южными Шетландскими о-вами. Богатая биография Д. дала плодотворную почву для большого количества мифов и легенд о нем.

Лит.: Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий, М., 1967; Andrews K. R. Drake’s Voyages: a Re-Assessment of their Place in Elizabethan Maritime Expansion. New York, 1967; Idem. Elizabethan Privateering: English Privateering During the Spanish War, 1585—1603. Cambridge, 2011; Kelsey H. Sir Francis Drake: the Queen’s Pirate. New Haven, 1998.