АЛЛЕН (англ. Allen), Уильям

Английский религиозный деятель, кардинал (1587).

Образование получил в Оксфорде . В 1556–1561 — ректор колледжа Сент-Мэри Холл. Одновременно занимал пост каноника в Йорке. С воцарением Елизаветы Тюдор и восстановлением протестантизма Аллен, сохранив верность католицизму , лишился должности каноника (1558). В 1561 эмигрировал в Лувен (Фландрия), где стал читать лекции в университете английской молодежи, покинувшей, как и он, родину по религиозным мотивам. В 1562–1565 тайно находился в Англии и, перемещаясь по стране, проповедовал католичество. В 1565 вернулся во Фландрию, принял духовный сан и стал преподавать теологию в бенедиктинской семинарии Мехелена. В 1568 основал в Дуэ английскую католическую семинарию, готовившую кадры для миссионерской деятельности на Британских островах. Лично занимался налаживанием нелегальных каналов переброски в Англию католической литературы. В 1575 при содействии папы Григория XIII и Аллена в Риме основывается еще одна английская католическая семинария. С началом Нидерландской революции XVI в. Аллен перевел семинарию из Дуэ в Реймс (1578). Здесь под его руководством был завершен перевод Библии на английский язык (Новый Завет издан в 1582, Ветхий — в 1609). В 1579 Аллен снова посетил Рим, где попал под сильное влияние иезуитов , решив, что именно они должны руководить миссионерской деятельностью в Англии. Вместе с иезуитом Р. Парсонсом Аллен разрабатывал для испанцев планы вторжения в Англию. После казни Марии Стюарт (1587) он просил Филиппа II начать подготовку десанта на Британские о-ва. В 1588 издал памфлет «Увещевание знати и народа Англии и Ирландии», призвав английских католиков помогать испанским войскам.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.