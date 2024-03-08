СААДИДЫ

Саади́ды — арабская династия, правившая в Марокко в 1511—1659. В начале XIV в. переселились из Аравии в Марокко и обосновались на юге страны в долине р. Драа. Возводили свое происхождение к пророку Мухаммаду . В 1511 основатель династии Мухаммад ибн Ахмад ал-Ка’им (1511–1517) объявил джихад против португальцев на марокканском побережье. В 1524 С. захватили Марракеш , который выбрали своей столицей. В 1549 первый султан С. Мухаммад ал-Шейх сверг правившую династию Ваттасидов и занял Фес .

К 1544 С. удалось освободить от португальцев Агадир, Сафи и Аземмур, что привело к росту их престижа в глазах марокканцев. 4 августа 1578 в «битве трех королей» возле г. Эль-Ксар-эль-Кебир султан Абд ал-Малик одержал победу над союзными вой­сками низложенного им ранее султана ал-Мутаваккила и короля Португалии Себастьяна I (1557–1578). Исход сражения окончательно остановил португальскую экспансию в Марокко и укрепил престиж С. в Европе.

Государство С. достигло расцвета при Ахмаде ал-Мансуре (1578–1603), получившем прозвание «аз-Захаби» ( араб . «золотой»). В 1590 султан завоевал империю Сонгай (Зап. Африка), что обеспечило контроль над транссахарскими торговыми путями и приток в страну золота и рабов. Султан занимался масштабным строительством. По его приказу в Марракеше был за 15 лет возведен дворец Каср-аль-Бади ( араб . «великолепный»). К эпохе правления С. восходит современное название «Марокко»: ко двору ал-Мансура в Марракеше прибывали многие европейцы, и по имени столицы они стали называть всю страну.

За смертью Ахмада ал-Мансура последовали многолетние внутренние усобицы между его сыновьями. Начался упадок государства С., возобновилась европейская экспансия на побережье. Возросло политическое влияние суфийских братств, в стране сформировалось несколько очагов власти. Последний султан С. Ахмад Абу ал-Аббас был убит в Марракеше в 1659. В 1664 на смену С. пришла династия Алауитов.

Лит .: Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко. От арабского завоевания до 1830 года / Пер. с фр. А. Е. Аничковой. М., 1961. Brignon J., Amin A., Boutaleb B. e. a. Histoire du Maroc. Paris, 1967. Д. В. Соловьева.