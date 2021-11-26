Амир

(эмир, араб. амир — «повелитель», «полководец», «вождь») — в ряде мусульманских стран Азии и Африки титул князя, правителя или лица, принадлежащего к правящей династии. Кроме того, А. называли предводителя мусульман. В доисламских период А. называли полководца; после появления ислама А. стали называть правителей, духовных предводителей. Первым титул «А. аль-муминин» («повелитель правоверных») принял халиф Омар (634–644). Титул использовался при Омейядах, Аббасидах, Фатимидах, Альмохадах, Аглабидах и др. В халифате существовал титул «А. аль-умара» («повелитель повелителей»), который носил первый министр. При Альморавидах и Меринидах использовался титул А. аль-муслимин («повелитель мусульман»). Титул А. носят сыновья некоторых арабских монархов (Саудовская Аравия). А. аль-хаджи («предводитель паломников») называется лицо, возглавляющее большие группы паломников в Мекку.