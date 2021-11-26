ПАРНЕЛЛ ЧАРЛЗ СТЮАРТ

ПАРНЕЛЛ ЧАРЛЗ СТЮАРТ - ирландский политический деятель, лидер движения за самоуправление Ирландии .

Из се­мьи про­тес­тант­ско­го зем­ле­вла­дель­ца. В 1865-1869 годы учил­ся в Кем­бридж­ском университете. С 1874 года ше­риф граф­ст­ва Уик­лоу. В середине 1870-х годов примк­нул к дви­же­нию за гом­руль. В 1875 году из­бран в Па­ла­ту об­щин. В это же вре­мя сбли­зил­ся с ирландскими фе­ния­ми. Вме­сте с де­пу­та­та­ми, при­над­ле­жав­ши­ми к ра­ди­каль­но­му кры­лу дви­же­ния за гом­руль, при­дер­жи­вал­ся так­ти­ки об­струк­ции как основного сред­ст­ва дав­ле­ния на английское пра­ви­тель­ст­во с це­лью при­вле­че­ния боль­ше­го вни­ма­ния к ирландской про­бле­ме. В сентябре 1877 года из­бран пре­зи­ден­том Кон­фе­де­ра­ции гом­ру­ля Ве­ли­ко­бри­та­нии. В октябре 1879 года совместно с М. Де­вит­том и другими уча­ст­во­вал в соз­да­нии На­цио­наль­ной зе­мель­ной ли­ги 1879-1882 годов, из­бран её пре­зи­ден­том. В 1880 году воз­гла­вил фрак­цию сто­рон­ни­ков гом­ру­ля в английском пар­ла­мен­те. В свя­зи с мно­го­численными слу­чая­ми при­ме­не­ния ирландскими фер­ме­ра­ми на­сильственных ме­то­дов борь­бы про­тив английских ленд­лор­дов (смотреть Ленд­лор­дизм ) Парнелл при­зы­вал к ис­поль­зо­ва­нию мир­ных средств (ми­тин­гов и бой­ко­тов). Под­верг кри­ти­ке но­вый зе­мель­ный за­кон, пред­ло­жен­ный У.Ю. Глад­сто­ном (смотреть Глад­сто­на бил­ли 1870, 1881 ). Аре­сто­ван 13.10.1881 года. В Кил­мейн­хем­ской тюрь­ме (близ Дуб­ли­на), где Парнелл на­хо­дил­ся до 2.5.1882 года, за­клю­чил со­гла­ше­ние с английскими ли­бе­ра­ла­ми, со­глас­но ко­то­ро­му, в об­мен на ос­во­бо­ж­де­ние аре­сто­ван­ных, от­ме­ну во­енного по­ло­же­ния в Ир­лан­дии (вве­де­но в мар­те 1881 года), от­став­ку не­ко­то­рых английских чи­нов­ни­ков (в том числе главного сек­ре­та­ря по де­лам Ир­лан­дии У.Э. Фос­те­ра), а так­же по­слаб­ле­ния арен­да­то­рам в вы­пла­те рен­ты, Парнелл обя­зал­ся со­дей­ст­во­вать пре­кра­ще­нию на­си­лия.

В октябре 1882 года на ба­зе Национальной зе­мель­ной ли­ги ос­но­вал Ирландскую национальную ли­гу, вы­сту­пав­шую за уме­рен­ные аг­рар­ные пре­об­ра­зо­ва­ния и за от­ме­ну анг­ло-ир­ланд­ской унии 1801 года. С 1882 года пред­се­да­тель Ирландской пар­ла­мент­ской пар­тии (ИПП). Стре­мясь до­бить­ся са­мо­управ­ле­ния, фрак­ция Парнелла в Па­ла­те об­щин в 1885 под­дер­жа­ла кон­сер­ва­то­ров, а в 1886 году - ли­бе­ра­лов, ко­то­рые в ап­ре­ле вне­сли в пар­ла­мент билль о гом­ру­ле для Ир­лан­дии (не был при­нят). В апреле 1887 года газета «The Times» опуб­ли­ко­ва­ла ма­те­риа­лы, об­ви­няю­щие Парнелла в свя­зях с ирландскими тер­ро­ри­ста­ми и в убий­ст­ве главного сек­ре­та­ря по де­лам Ир­лан­дии лор­да Ка­вен­ди­ша (6.5.1882). Слу­ша­ния в специальной пар­ла­мент­ской ко­мис­сии до­ка­за­ли не­обос­но­ван­ность этих об­ви­не­ний (1889). Раз­но­гла­сия с Глад­сто­ном , оп­по­зи­ция ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва и час­ти ирландских де­пу­та­тов при­ве­ли в декабре 1890 года к от­стра­не­нию Парнелла от ру­ко­во­дства фрак­ци­ей и дви­же­ни­ем за гом­руль. Умер по­сле тя­жё­лой бо­лез­ни.