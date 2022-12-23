МИНТО, ГИЛБЕРТ ДЖОН ЭЛЛИОТ-МЮРРЕЙ-КИНИНМОНД

Минто ( англ . Minto) , Гилберт Джон Эллиот-Мюррей-Кининмонд , 4-й граф­Минто (09.07.1845, Лондон — 01.03.1914, Минто, Шотландия) — британский государственный и колониальный деятель, генерал-губернатор Канады (1898—1904), вице-король Индии (1905—1910). Обучался дома, под руководством матери, затем, с перерывами, в Итонском колледже и в Тринити-колледже, Кембридж. На академическом поприще себя не проявил, предпочитая занятия спортом, верховой ездой. Еще в 1859 унаследовал титул виконта Мелганда. По завершении обучения в Кембридже (1867) поступил на службу в Шотландский стрелковый гвардейский полк (1867—1869). Из-за конфликта с вышестоящим офицером подал в отставку и провел несколько лет, выступая в качестве жокея, в эти же годы подвизался на ниве журналистики, освещая события Парижской коммуны (1871), события в Испании (1874), Русско-турецкой войны (1877). Участвовал в Англо-афганской (1879) и Англо-египетской (1882) войнах. В 1883 отправился в Канаду в качестве военного секретаря генерал-губернатора лорда Лансдауна. Во время Северо-западного восстания в 1885 был назначен начальником штаба командующего Канадской милицией Фр. Миддлтона. После возвращения в Велико­британию, в 1886 пытался пройти в Парламент от либерал-юнионистов. Потерпев поражение на выборах, занялся управлением родовым поместьем. В 1891, по смерти отца, унаследовал титул графа Минто.

В 1898 назначен генерал-губернатором Канады. На этом посту М. не избежал сложностей и затруднений, вызванных как отношениями канадских властей с Лондоном, так и разногласиями, возникавшими между ними и самим генерал-губернатором. Как представитель короны М. ощущал свою ответственность за защиту прав коренных народностей Канады, что неоднократно вызывало его трения с правительством страны. Организовал Канадский патриотический фонд (1900) для помощи ветеранам Англо-бурской войны, Канадскую ассоциацию по профилактике туберкулеза (1901), содействовал развитию спорта, научных исследований, естествознания, сохранению памятников канадской истории и культуры, архивов страны. М. сыграл важную роль в разрешении пограничных споров между Канадой и США.

В 1905 назначен вице-королем Индии. В 1909 вместе с министром по делам Индии Дж. Морли инициировал политическую реформу (Закон об индийских советах), призванную удовлетворить стремления образованных индийцев, обеспечив вовлеченность в дела управления, поддержать умеренных лидеров Индийского национального конгресса (ИНК), обуздать растущий национализм. Индийских представителей назначали в исполнительный совет вице-короля и в совет министра по делам Индии, увеличивалось число выборных членов в законодательных советах всех уровней. Для обеспечения лучшего представительства различных интересов вводилась система выборов по куриям — общей, землевладельческой, мусульманской. М. способствовал созданию Мусульманской лиги , воспринимая ее в качестве противовеса ИНК. Критики трактовали эти меры М. как политику, направленную на разобщение мусульманской и индуистской общин, что в итоге вылилось в раздел Индии. Параллельно с реформами М. проводил политику жестких мер в отношении тех, кто выступал за вооруженное сопротивление британскому правлению.

Кавалер Ордена Подвязки, Ордена Звезды Индии, Орденa Св. Михаила и Св. Георгия, Ордена Индийской империи и иных знаков отличия. От брака с Мэри Каролиной Грей родились три дочери и два сына.

Ист. : Speeches by the Earl of Minto, Viceroy and Governor General of India. Calcutta, 1911; Lord Minto’s Canadian Papers: a Selection of the Public and Private Papers of the Fourth Earl of Minto 1898—1904 / Еd., introduction P. Stevens, J. T. Saywell. 2 vols. Toronto, 1981—1983.

Лит .: Buchan J. Lord Minto: a Memo­ir. London, 1924; Das M. N. India under Morley and Minto: Politics behind Revolution, Repression and Reform. London, 1964; Wasti S. R. Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1905 to 1910. Oxford, 1964; Miller C. The Canadian Career of the fourth Earl of Minto: the Education of a Viceroy. Waterloo, Ont., 1980. А. Б. Ларин.