ИМПЕРСКАЯ БРИТАНСКАЯ ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ИМПЕРСКАЯ БРИТАНСКАЯ ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ - колониальное учреждение, созданное по завершении работы Берлинской конференции 1884-1885 годов.
До 1888 года носила название Британская восточноафриканская ассоциация. В 1887 году её возглавил судовладелец У. Маккинон.
Задачами Имперской Британской Восточно-Африканской Компании были административное управление и развитие торговли на подконтрольных Великобритании территориях Восточной Африки, а также противодействие усилению германского, французского и итальянского влияния в регионе. Компания организовывала военные, торговые и исследовательские экспедиции в глубь Африканского континента.
В 1890-1894 годах, согласно англо-германскому договору 1890 года (смотри Англо-германские договоры), управляла Угандой и побережьем, получившим в дальнейшем название Кения. В 1895 году, после банкротства Имперской Британской Восточно-Африканской Компании, руководство ею было передано в ведение британского Министерства иностранных дел.