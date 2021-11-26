ИМПЕРСКАЯ БРИТАНСКАЯ ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ

ИМПЕРСКАЯ БРИТАНСКАЯ ВОСТОЧНО-АФРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ - ко­ло­ни­аль­ное уч­ре­ж­де­ние, соз­дан­ное по за­вер­ше­нии ра­бо­ты Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 1884-1885 годов.

До 1888 года но­си­ла на­зва­ние Британская вос­точ­но­аф­ри­кан­ская ас­со­циа­ция. В 1887 году её воз­гла­вил су­дов­ла­де­лец У. Мак­ки­нон.

За­да­ча­ми Имперской Британской Восточно-Африканской Компании бы­ли административное управ­ле­ние и раз­ви­тие тор­гов­ли на под­кон­троль­ных Ве­ли­ко­бри­та­нии тер­ри­то­ри­ях Восточной Аф­ри­ки, а так­же про­ти­во­дей­ст­вие уси­ле­нию германского, французского и итальянского влия­ния в ре­гио­не. Ком­па­ния ор­га­ни­зо­вы­ва­ла во­енные, тор­го­вые и ис­сле­до­ва­тель­ские экс­пе­ди­ции в глубь Африканского кон­ти­нен­та.

В 1890-1894 годах, со­глас­но анг­ло-германскому до­го­во­ру 1890 года (смотри Анг­ло-гер­ман­ские до­го­во­ры), управ­ля­ла Уган­дой и по­бе­режь­ем, по­лу­чив­шим в даль­ней­шем название Ке­ния. В 1895 году, по­сле бан­крот­ст­ва Имперской Британской Восточно-Африканской Компании, ру­ко­во­дство ею бы­ло пе­ре­да­но в ве­де­ние британского Министерства иностранных дел.

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