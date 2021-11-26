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АТБАР, битва при Атбаре 1898
Сражение, произошедшее 8 апреля 1898 между британско-египетской армией (14 тыс. солдат) под командованием генерала Герберта Китченера и 18 тыс. махдистов (смотрие Махдистов восстание; Махдистов государство).
Махдисты занимали укрепления в А., но после атаки обратились в бегство, потеряв 5000 убитыми и 1000 пленными, кроме того, многие погибли во время преследования. Британско-египетские потери составили 570 чел. убитыми и ранеными, в том числе 29 британских офицеров. Победа при А. открыла британско-египетским силам дорогу на махдистскую столицу — Омдурман.
Автор статьи: Серегичев С.Ю.
© Российская Историческая Энциклопедия
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