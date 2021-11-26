АНГЛО-КУВЕЙТСКИЙ ДОГОВОР 1899

Подписан 23 января между шейхом Кувейта Мубараком ибн Сабахом ас-Сабахом и британским резидентом в Бушире.

Устанавливал фактический протекторат Великобритании над Кувейтом, формально еще входившим в состав Османской империи . Еще в 1895 англичане предложили шейху Кувейта Мухаммеду ибн-Сабаху установить с ними «союзные отношения» по примеру других княжеств Персидского залива. Шейх отверг домогательства Англии, и тогда англичане организовали заговор. В мае 1896 Мухаммед и его приближенные были убиты. К власти пришел брат убитого шейха Мубарак ибн Сабах, подписавший соглашение. Оно было тайным, потому что в качестве турецкого наместника Мубарак не имел права вступать в переговоры и заключать международные соглашения . Превысив свои полномочия и фактически перестав повиноваться турецкому губернатору Басры, Мубарак подписал обязательство не отчуждать свою территорию никому, кроме Англии. Установив контроль над Кувейтом, английское правительство замкнуло кольцо своих владений в Персидском заливе, по сути превратив его в «английское озеро».

Автор статьи: Родригес А.М.

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