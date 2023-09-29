Пиль, Роберт

Пиль ( англ. Peel) , Роберт , 2‑й баронет (05.02.1788, Бери, графство Ланкашир — 02.07.1850, Лондон) — британский государственно-политический деятель, премьер-министр Велико­британии в 1834–1835 и 1841–1846, основатель консервативной партии. Старший сын предпринимателя Р. Пиля, получившего в 1800 титул баронета. Обучался в школе Харроу и Крайст-Чёрч-колледже (Оксфорд). В 1809 прошел в Палату общин парламента (от «гнилого местечка»), примкнул к тори . Здесь проявил свои выдающиеся ораторские способности, знания, трудолюбие и иные качества. В 1812–1818 — статс-секретарь по делам Ирландии. На этом посту создал Ирландскую королевскую полицию, решал проблему голода. Выступал против эмансипации католиков. В 1819 в качестве главы комитета по денежному обращению содействовал возврату к золотому стандарту. В кабинетах Р. Б. Ливерпула и герцога А . Веллингтона занимал пост министра внутренних дел (1822–1827, 1828–1830). Реформировал уголовное законодательство: систематизировал и упростил уголовное право, сократил число преступлений, караемых смертью. Реорганизовал пенитенциарную систему, ускорил процесс судопроизводства. В 1829 П. сформировал полицейскую службу в столице, создал полицию Лондона с центром в Скотленд-Ярде, показавшую свою эффективность в борьбе с преступностью. Осуществил отмену ограничений прав диссентеров (1828). Несмотря на прежнюю позицию, в 1829 провел Билль об эмансипации католиков, что привело к расколу среди тори и падению кабинета Веллингтона. После отставки кабинета вигов, в 1834 возглавил правительство. Хотя ему и не удалось победить на выборах в 1835, П. стал признанным лидером возглавляемой им консервативной партии, которая постепенно наращивала влияние. Второе правительство П. (1841–1846) было одним из наиболее выдающихся в XIX в., включив в себя плеяду деятелей, ярко проявивших себя в политической жизни страны и прозванных «пилитами». Среди целей правительства были улучшение положения беднейших слоев населения, снижение социальной напряженности, развитие промышленного производства. Предпринимались меры, направленные на стабилизацию финансовой системы, был восстановлен подоходный налог, снижены тарифы, отменены пошлины на экспорт промышленных товаров, окончательно сформирована банковская и валютная система Великобритании. Были приняты акты, обеспечившие создание университетов для католиков и диссентеров в Ирландии. Во многом именно деятельность кабинета П. создала условия для викторианского процветания середины века. Великий голод в Ирландии и давление фритредеров привели к тому, что правительство отменило хлебные законы. Это вызвало новый раскол среди тори, в результате чего П. подал в отставку и отошел от политической борьбы, хотя и предоставлял консультации и оказывал поддержку правительству вигов под руководством Дж. Рассела . Погиб в 1850 в результате несчастного случая во время верховой прогулки.

Соч.: Memoirs. 2 vols. London, 1856–1857; Sir R. Peel from his Private Papers. 3 vols. London, 1899.

Лит. : Gash N. Mr. Secretary Peel: The Life of Sir R. Peel to 1830. London, 1985; Gash N. Sir R. Peel: The Life of Sir R. Peel after 1830. 2nd ed. London, 1986; Hurd D. R. Peel: A Biography. London, 2007. А. Б. Ларин.