ПАЛЬМЕРСТОН Генри Джон Темпл

ПА́ЛЬМЕРСТОН Генри Джон Темпл - британский государственный дея­тель.

Из се­мьи, при­над­ле­жав­шей к млад­шей вет­ви ста­рин­но­го ирландского ро­да Тем­п­лов. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Эдин­бург­ском (1800-1803) и Кем­бридж­ском (1803-1806) университетахтах. По­сле смер­ти от­ца в 1802 году унас­ле­до­вал его ти­тул и вла­де­ния. По окон­ча­нии учё­бы из­брал по­ли­тическую карь­е­ру, пер­во­на­чаль­но при­над­ле­жал к то­ри. В 1807 году из­бран в Па­ла­ту об­щин британского пар­ла­мен­та. В 1807-1809 годах млад­ший лорд Ад­ми­рал­тей­ст­ва, в 1809-1829 годах сек­ре­тарь по во­енным де­лам. В 1829 году сбли­зил­ся с ви­га­ми. В 1830-1834, 1835-1841 и 1846-1851 годах министр иностранных дел в ка­би­не­тах Ч. Грея, У. Лэ­ма, лор­да Мель­бур­на, Дж. Рас­се­ла. Воз­глав­ляя Фо­рин оф­фис, жё­ст­ко и по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал ин­те­ре­сы Ве­ли­ко­бри­та­нии, про­явил не­зауряд­ный ди­пло­ма­тический та­лант. По­сле Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года и об­ра­зо­ва­ния не­за­ви­си­мо­го бельгийского го­су­дар­ст­ва спо­соб­ст­во­вал воз­ве­де­нию на его пре­стол Ле­о­поль­да I. На Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции 1830-1831 годов Пальмерсон до­бил­ся со­гла­сия пред­ста­ви­те­лей Ав­ст­рии, Прус­сии, Фран­ции и Рос­сии вы­сту­пить га­ран­та­ми веч­но­го ней­тра­ли­те­та Бель­гии (смотри Лон­дон­ский до­го­вор 1831 года). По ини­циа­ти­ве Пальмерсона по­сле смер­ти испанского ко­ро­ля Фер­ди­нан­да VII (1833 год) Ве­ли­ко­бри­та­ния при­зна­ла ко­ро­ле­вой Ис­па­нии его дочь Иза­бел­лу II. В 1834 году Пальмерсон до­бил­ся под­пи­са­ния трак­та­та ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ис­па­ни­ей и Пор­ту­га­ли­ей (позд­нее к не­му при­сое­ди­ни­лась Фран­ция), спо­соб­ст­во­вав­ше­го ста­би­ли­за­ции си­туа­ции в го­су­дар­ст­вах Пи­ре­ней­ско­го полуострова и ут­вер­жде­нию на пор­тугаьлском пре­сто­ле Ма­рии II да Гло­риа. Пальмерсон ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал уси­ле­нию влия­ния Рос­сии на Бал­ка­нах и Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рье, а так­же Фран­ции в Егип­те. В 1840 году до­бил­ся за­клю­че­ния со­гла­ше­ния ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Рос­си­ей, Ав­ст­ри­ей, Прус­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го ока­за­ние эти­ми дер­жа­ва­ми во­енной по­мо­щи сул­та­ну в борь­бе про­тив египетского па­ши Му­хам­ме­да Али (смотри Еги­пет­ско-ту­рец­кие кон­флик­ты 1831-1833 и 1839-1841 годов). Ини­ции­ро­вал под­пи­са­ние в 1841 году ев­ропейскими дер­жа­ва­ми кон­вен­ции, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой при­зна­вал­ся турецкий су­ве­ре­ни­тет над Бос­фо­ром и Дар­да­нел­ла­ми, а са­ми про­ли­вы за­кры­ва­лись для про­хо­да иностранных во­енных ко­раб­лей в мир­ное вре­мя. При Пальмерсоне на­ча­лось ак­тив­ное про­ник­но­ве­ние анг­ли­чан в Ки­тай (смотри Анг­ло-ки­тай­ская вой­на 1840-1842). При­зна­ние Пальмерсона без об­су­ж­де­ния в ка­би­не­те государственного пе­ре­во­ро­та во Фран­ции, осу­щест­влён­но­го Луи На­по­лео­ном Бо­на­пар­том (смотри На­по­ле­он III) в 1851 году, ста­ло при­чи­ной его от­став­ки с по­ста министра иностранных дел. С конца 1852 года министр внутренних дел в ка­би­не­те Дж. Г.Г. Абер­ди­на. Основное вни­ма­ние Пальмерсон уде­лял раз­ра­бот­ке фаб­рич­ных за­ко­нов, в ча­ст­но­сти, пре­ду­смат­ри­вав­ших за­прет най­ма на ра­бо­ту де­тей до 10 лет, улуч­ше­ние ус­ло­вий со­дер­жа­ния за­клю­чён­ных в тюрь­мах и борь­бу с дет­ской пре­ступ­но­стью. Од­но­вре­мен­но про­дол­жал ока­зы­вать ог­ром­ное влия­ние на ре­ше­ние внеш­не­по­ли­тические во­про­сов. Один из главных ини­циа­то­ров всту­п­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии на сто­ро­не Тур­ции в Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов. В 1855 году в ре­зуль­та­те пра­ви­тельств. кри­зи­са на­зна­чен гла­вой ка­би­не­та (за­ни­мал этот пост с пе­ре­ры­вом в 1858-1859 до кон­ца жиз­ни). До­бил­ся под­пи­са­ния вы­год­но­го для Ве­ли­ко­бри­та­нии Па­риж­ско­го ми­ра 1856 года (за что был на­гра­ж­дён Под­вяз­ки ор­де­ном). Со­дей­ст­во­вал про­дол­же­нию британской экс­пан­сии в Ки­тай (смотри Анг­ло-фран­ко-ки­тай­ская вой­на 1856-1860). Пра­ви­тель­ст­во Пальмерсона по­да­ви­ло Тай­пин­ское вос­ста­ние 1851-1864 в Ки­тае и Ин­дий­ское на­род­ное вос­ста­ние 1857-1859. Пальмерсон под­дер­жал про­цесс объ­е­ди­не­ния Ита­лии под вла­стью Са­вой­ской ди­на­стии. По­сле смер­ти в знак при­зна­ния вы­даю­щих­ся за­слуг пе­ред ро­ди­ной был удо­сто­ен гос. по­хо­рон в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.