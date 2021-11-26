ПАЛЬМЕРСТОН Генри Джон Темпл
ПА́ЛЬМЕРСТОН Генри Джон Темпл - британский государственный деятель.
Из семьи, принадлежавшей к младшей ветви старинного ирландского рода Темплов. Образование получил в Эдинбургском (1800-1803) и Кембриджском (1803-1806) университетахтах. После смерти отца в 1802 году унаследовал его титул и владения. По окончании учёбы избрал политическую карьеру, первоначально принадлежал к тори. В 1807 году избран в Палату общин британского парламента. В 1807-1809 годах младший лорд Адмиралтейства, в 1809-1829 годах секретарь по военным делам. В 1829 году сблизился с вигами. В 1830-1834, 1835-1841 и 1846-1851 годах министр иностранных дел в кабинетах Ч. Грея, У. Лэма, лорда Мельбурна, Дж. Рассела. Возглавляя Форин оффис, жёстко и последовательно отстаивал интересы Великобритании, проявил незаурядный дипломатический талант. После Бельгийской революции 1830 года и образования независимого бельгийского государства способствовал возведению на его престол Леопольда I. На Лондонской конференции 1830-1831 годов Пальмерсон добился согласия представителей Австрии, Пруссии, Франции и России выступить гарантами вечного нейтралитета Бельгии (смотри Лондонский договор 1831 года). По инициативе Пальмерсона после смерти испанского короля Фердинанда VII (1833 год) Великобритания признала королевой Испании его дочь Изабеллу II. В 1834 году Пальмерсон добился подписания трактата между Великобританией, Испанией и Португалией (позднее к нему присоединилась Франция), способствовавшего стабилизации ситуации в государствах Пиренейского полуострова и утверждению на португаьлском престоле Марии II да Глориа. Пальмерсон активно противодействовал усилению влияния России на Балканах и Восточного Средиземноморье, а также Франции в Египте. В 1840 году добился заключения соглашения между Великобританией, Россией, Австрией, Пруссией и Османской империей, предусматривавшего оказание этими державами военной помощи султану в борьбе против египетского паши Мухаммеда Али (смотри Египетско-турецкие конфликты 1831-1833 и 1839-1841 годов). Инициировал подписание в 1841 году европейскими державами конвенции, в соответствии с которой признавался турецкий суверенитет над Босфором и Дарданеллами, а сами проливы закрывались для прохода иностранных военных кораблей в мирное время. При Пальмерсоне началось активное проникновение англичан в Китай (смотри Англо-китайская война 1840-1842). Признание Пальмерсона без обсуждения в кабинете государственного переворота во Франции, осуществлённого Луи Наполеоном Бонапартом (смотри Наполеон III) в 1851 году, стало причиной его отставки с поста министра иностранных дел. С конца 1852 года министр внутренних дел в кабинете Дж. Г.Г. Абердина. Основное внимание Пальмерсон уделял разработке фабричных законов, в частности, предусматривавших запрет найма на работу детей до 10 лет, улучшение условий содержания заключённых в тюрьмах и борьбу с детской преступностью. Одновременно продолжал оказывать огромное влияние на решение внешнеполитические вопросов. Один из главных инициаторов вступления Великобритании на стороне Турции в Крымскую войну 1853-1856 годов. В 1855 году в результате правительств. кризиса назначен главой кабинета (занимал этот пост с перерывом в 1858-1859 до конца жизни). Добился подписания выгодного для Великобритании Парижского мира 1856 года (за что был награждён Подвязки орденом). Содействовал продолжению британской экспансии в Китай (смотри Англо-франко-китайская война 1856-1860). Правительство Пальмерсона подавило Тайпинское восстание 1851-1864 в Китае и Индийское народное восстание 1857-1859. Пальмерсон поддержал процесс объединения Италии под властью Савойской династии. После смерти в знак признания выдающихся заслуг перед родиной был удостоен гос. похорон в Вестминстерском аббатстве.