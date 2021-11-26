ОРЕГОНСКИЙ ДОГОВОР 1846

ОРЕГОНСКИЙ ДОГОВОР 1846 года - об ус­та­нов­ле­нии гра­ни­цы ме­ж­ду американскими и британскими вла­де­ния­ми в Оре­го­не, за­ни­мав­шем тер­ри­то­рию от Ска­ли­стых гор до Ти­хо­го океана, ме­ж­ду 42° и 54°40′ северной широты .

Под­пи­сан 15 июня в Ва­шинг­то­не государственным сек­ре­тарём США Дж. Бью­ке­не­ном и британским по­слан­ни­ком Р. Пакене­ном (Пэ­кин­ге­мом). В 1840-х годах сто­рон­ни­ки экс­пан­сио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки в Кон­грес­се США раз­вер­ну­ли ши­ро­кую об­щественную кам­па­нию, тре­буя пе­ре­смот­ра анг­ло-американского со­гла­ше­ния 1818 года, по ко­то­ро­му Оре­гон на­хо­дил­ся в совместном вла­де­нии США и Ве­ли­ко­бри­та­нии, и при­сое­ди­не­ния все­го Оре­го­на, вплоть до 54°40′ северной щироты. На­чав­шая­ся в 1846 году вой­на с Мек­си­кой (смотри Аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ская вой­на 1846-1848 годов) за­ста­ви­ла американских экс­пан­сио­ни­стов от­ка­зать­ся от сво­их пла­нов и пой­ти на под­пи­са­ние пред­ло­жен­но­го Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ком­про­мисс­но­го со­гла­ше­ния. По Орегонскому договору тер­ри­то­рия Оре­го­на к се­ве­ру от 49-й па­рал­ле­ли при­зна­ва­лась британским вла­де­ни­ем; тер­ри­то­рия юж­нее 49° северной широты от­хо­ди­ла к США (за ис­клю­че­ни­ем озера Ван­ку­вер, ос­тав­ше­го­ся под кон­тро­лем Ве­ли­ко­бри­та­нии).

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