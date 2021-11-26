ОРЕГОНСКИЙ ДОГОВОР 1846
ОРЕГОНСКИЙ ДОГОВОР 1846 года - об установлении границы между американскими и британскими владениями в Орегоне, занимавшем территорию от Скалистых гор до Тихого океана, между 42° и 54°40′ северной широты.
Подписан 15 июня в Вашингтоне государственным секретарём США Дж. Бьюкененом и британским посланником Р. Пакененом (Пэкингемом). В 1840-х годах сторонники экспансионистской политики в Конгрессе США развернули широкую общественную кампанию, требуя пересмотра англо-американского соглашения 1818 года, по которому Орегон находился в совместном владении США и Великобритании, и присоединения всего Орегона, вплоть до 54°40′ северной щироты. Начавшаяся в 1846 году война с Мексикой (смотри Американо-мексиканская война 1846-1848 годов) заставила американских экспансионистов отказаться от своих планов и пойти на подписание предложенного Великобританией компромиссного соглашения. По Орегонскому договору территория Орегона к северу от 49-й параллели признавалась британским владением; территория южнее 49° северной широты отходила к США (за исключением озера Ванкувер, оставшегося под контролем Великобритании).