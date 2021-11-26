АМХЕРСТА МИССИЯ 1816

Миссия во главе с лордом У. П. Ахерстом (1773–1857), посланная в 1816 английским правительством в цинский Китай с целью заставить «открыть двери» Китая для английских товаров.

Миссия, встреченная как посольство с «данью от английского короля», потерпела неудачу. Цинское правительство видело в изоляции Китая гарантию своего господства и стремилось помешать проникновению Англии в Китай. Воспользовавшись отказом лорда Амхерста исполнить установленный при цинском дворе церемониал, китайское правительство выдворило его из страны. Вскоре был издан указ императора , запрещавший иностранцам появляться в Пекине .

Авторы статьи: Доброва Е.А, Конорева И.А.

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