АЛЬБЕРТ, принц Саксен-Кобург-Готский (Albert of Saxe-Coburg and Gotha)

Известен как принц- консорт (Prince Consort), супруг британской королевы Виктории (1840–1861), второй сын Эрнста I, герцога Саксен-Кобург-Готского, и Луизы, герцогини Саксен-Гота-Альтенбургской.

Альберт стал незаменимым советчиком Виктории в государственных делах, особенно в вопросах внешней политики; присутствовал на традиционных для Великобритании аудиенциях монарха с премьер-министром и другими министрами, писал меморандумы от имени королевы и через них добивался большего влияния на внешнеполитический курс государства. По этой причине у Альберта возникали трения с лордом Пальмерстоном. Но в целом действия Альберта оставались в пределах конституционного поля, установленного для королевской власти. Наибольшее внимание принц уделял германским делам, строил планы объединения Германии (смотрите в статье Германия. Часть II .) и ее сближения с Великобританией. Главное препятствие для утверждения британской гегемонии в центральной Европе, Восточном Средиземноморье и Передней Азии Альберт видел в России. Использовал свои связи с королевскими домами Пруссии и Австрии, чтобы настроить их против российского царя. В период Крымской войны (1853–1856) оправдывал курс правительства «интересами Европы, христианства, свободы и цивилизации». В 1854 предложил правящему кабинету организовать иностранный легион для усиления британского экспедиционного корпуса. Выступал за запрещение рабства и проведение реформы образования. В 1851 при содействии принца в Лондоне была открыта Всемирная выставка, продемонстрировавшая технические достижения Великобритании. В 1857 по инициативе королевы Альберт получил титул принца-консорта. Скончался в 1861 от брюшного тифа. Похоронен в королевском мавзолее в Фрогморе, недалеко от Виндзора. Памяти Альберта посвящен концертный зал Альберт-холл в Лондоне.

Автор статьи: Г. С. Остапенко.