ЖОРЕС ЖАН
ЖОРЕС ЖАН - французский политический деятель, один из лидеров международного социалистического движения, историк.
Из буржуазной семьи. Учился в коллеже города Кастр и лицее Людовика Великого в Париже. По окончании Высшей нормальной школы с 1881 года преподавал философию в лицее города Альби, с 1883 года - в Тулузском университете. В 1892 году в Сорбонне защитил докторскую диссертацию по философии. В 1885-1889, 1893-1898, 1902-1914 годах член Палаты депутатов французского парламента. Завоевал широкую популярность благодаря выдающимся ораторским способностям. Первоначально примыкал к республиканцам, с начала 1890-х годов один из ведущих деятелей французскоого социалистического движения, лидер его реформистского крыла. С 1902 года возглавлял Французскую социалистическую партию, соперничавшую с более левой Социалистической партией Франции, которой руководил Ж. Гед. После объединения этих партий во Французскую социалистическую партию (СФИО) стал её признанным лидером. В 1904 году основал газету «L’Humanité». В 1900-х - 1910-х годах один из наиболее авторитетных деятелей Интернационала 2-го. Принимая экономическую теорию К. Маркса и его концепцию классовой борьбы, Жорес отрицал необходимость установления диктатуры пролетариата, считал, что упрочение позиций рабочего класса приведёт к превращению республиканской демократии в социалистическую. Активно участвовал в кампании за пересмотр Дрейфуса дела, в 1899 году одобрил вхождение социалиста А. Мильерана в буржуазное правительство П.М.Р. Вальдека-Руссо. Выступал в поддержку Революции 1905-1907 годов в России, резко критиковал политику колониализма, добивался принятия рабочего законодательства и секуляризации школьного обучения, обличал милитаризм и политику правительств европейских держав, направленную на развязывание мировой войны, призывал правительства Франции и Германии к мирному разрешению спорных вопросов и поиску компромисса. Убит националистом Р. Вилленом. В 1924 году прах Жореса был перенесён в Пантеон. Его именем названы улицы и площади во многих городах Франции, станции метро в Париже, Тулузе и Лилле, а также политический фонд Французской социалистической партии.
Жорес - организатор и редактор многотомного коллективного труда «Социалистическая история (1789-1900)». Первые 4 тома этого труда, посвящённые Французской революции XVIII века, были написаны им самим с привлечением широкого круга новых материалов. Жорес первым обратил внимание на вопросы экономической и социальной истории Французской революции XVIII века, чем оказал значительное влияние на её последующее изучение.
Сочинения:
Новая армия. П., 1919;
История Великой французской революции. М., 1920–1923. Т. 1–3;
Œuvres. P., 1931–1939. Vol. 1–9;
Против войны и колониальной политики. M., 1961;
Социалистическая история французской революции. М., 1976–1983. Т. 1–6.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.