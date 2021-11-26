ЖОРЕС ЖАН

ЖОРЕС ЖАН - французский политический деятель, один из лидеров международного социалистического движения, историк.

Из бур­жу­аз­ной се­мьи. Учил­ся в кол­ле­же города Кастр и ли­цее Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же. По окон­ча­нии Выс­шей нор­маль­ной шко­лы с 1881 года пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в ли­цее города Аль­би, с 1883 года - в Ту­луз­ском университете. В 1892 году в Сор­бон­не за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию по фи­ло­со­фии. В 1885-1889, 1893-1898, 1902-1914 годах член Па­ла­ты де­пу­та­тов французского пар­ла­мен­та. За­вое­вал ши­ро­кую по­пу­ляр­ность бла­го­да­ря вы­даю­щим­ся ора­тор­ским спо­соб­но­стям. Пер­во­на­чаль­но при­мы­кал к рес­пуб­ли­кан­цам, с начала 1890-х годов один из ве­ду­щих дея­те­лей французскоого со­циа­ли­стического дви­же­ния, ли­дер его ре­фор­ми­ст­ско­го кры­ла. С 1902 года воз­глав­лял Французскую со­циа­ли­стическую пар­тию, со­пер­ни­чав­шую с бо­лее ле­вой Со­циа­ли­стической пар­ти­ей Фран­ции, ко­то­рой ру­ко­во­дил Ж. Гед. По­сле объ­е­ди­не­ния этих пар­тий во Фран­цуз­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (СФИО) стал её при­знан­ным ли­де­ром. В 1904 году ос­но­вал газету «L’Hu­manité». В 1900-х - 1910-х годах один из наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных дея­те­лей Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го . При­ни­мая эко­но­мическую тео­рию К. Мар­кса и его кон­цеп­цию клас­со­вой борь­бы, Жорес от­ри­цал не­об­хо­ди­мость ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, счи­тал, что уп­ро­че­ние по­зи­ций ра­бо­че­го клас­са при­ве­дёт к пре­вра­ще­нию рес­пуб­ли­кан­ской де­мо­кра­тии в со­циа­ли­сти­че­скую. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в кам­па­нии за пе­ре­смотр Дрей­фу­са де­ла, в 1899 году одоб­рил вхо­ж­де­ние со­циа­ли­ста А. Миль­е­ра­на в бур­жу­аз­ное пра­ви­тель­ст­во П.М.Р. Валь­де­ка-Рус­со. Вы­сту­пал в под­держ­ку Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии, рез­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку ко­ло­ниа­лиз­ма, до­би­вал­ся при­ня­тия ра­бо­че­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и се­ку­ля­ри­за­ции школь­но­го обу­че­ния, об­ли­чал ми­ли­та­ризм и по­ли­ти­ку пра­ви­тельств ев­ропейских дер­жав, на­прав­лен­ную на раз­вя­зы­ва­ние ми­ро­вой вой­ны, при­зы­вал пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции и Гер­ма­нии к мир­но­му раз­ре­ше­нию спор­ных во­про­сов и по­ис­ку ком­про­мис­са. Убит на­цио­на­ли­стом Р. Вил­ле­ном. В 1924 году прах Жореса был пе­ре­не­сён в Пан­те­он. Его име­нем на­зва­ны ули­цы и пло­ща­ди во мно­гих го­ро­дах Фран­ции, стан­ции мет­ро в Па­ри­же, Ту­лу­зе и Лил­ле, а так­же по­ли­тический фонд Французской со­циа­ли­стической пар­тии.

Жорес - ор­га­ни­за­тор и ре­дак­тор мно­го­том­но­го кол­лек­тив­но­го тру­да «Со­циа­ли­сти­че­ская ис­то­рия (1789-1900)». Пер­вые 4 то­ма это­го тру­да, по­свя­щён­ные Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , бы­ли на­пи­са­ны им са­мим с при­вле­че­ни­ем ши­ро­ко­го кру­га но­вых ма­те­риа­лов. Жорес пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на во­про­сы эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции XVIII века, чем ока­зал зна­чительное влия­ние на её по­сле­дую­щее изу­че­ние.

Сочинения:

Но­вая ар­мия. П., 1919;

Ис­то­рия Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. М., 1920–1923. Т. 1–3;

Œuvres. P., 1931–1939. Vol. 1–9;

Про­тив вой­ны и ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки. M., 1961;

Со­циа­ли­сти­че­ская ис­то­рия фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. М., 1976–1983. Т. 1–6.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.